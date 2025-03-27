В Риге открыли автоматизированную площадку для сбора сортируемых отходов

Новый пункт сортировки отходов Clean R открылся в Риге на улице Виеталвас, 5b, сообщает программа LSM+ "Сегодня вечером". Это первая в Латвии сортировочная площадка, устроенная по принципу самообслуживания. На ее создание было потрачено почти 400 тысяч евро.

"Есть какие-то фракции, которые сдаются бесплатно. Нам уже привычные, как картон, стекло, бумага, упаковка, солнечные панели, текстиль и так далее, так и платные фракции, то есть нам привычный крупногабаритный мусор. Какой-то опасный мусор, который происходит, производится в домохозяйствах, какой-то строительный мусор. И, соответственно, эта площадка, она оснащена таким образом, чтобы позаботиться о среде", - рассказал председатель правления Clean R Валерий Станкевич.

На станции будут работать консультанты. Также есть зона обмена, куда можно принести вещи, которые вам больше не нужны, и забрать что-то полезное для себя.

"Такая новая инфраструктура действительно необходима, чтобы побудить людей все чаще разделять свои отходы и способствовать достижению наших национальных целей по переработке, повторному использованию и сокращению свалок", - отметила представитель министерства климата и энергетики Алисе Вецозола.

Пункт будет работать каждый день, кроме среды и воскресенья.

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