Главное за 27 марта Распространение инфекции, утонувшая подлодка и поиски американских военных

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Посещение супермаркета может быть радостным, может быть скучным, но оно никогда не должно быть ужасающим. Однако поездка семьи в магазин за покупками из обычной бытовой рутины превратилась в шокирующий остросюжетный триллер. На стоянке магазина в Земгале на их автомобиль напал мужчина с ножом.

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После четвертого выпуска шоу "Битва хоров" (Koru kari), когда из соревнования вылетел один из фаритов публики, Daugavpils Tumšzilais koris, зрители выражали свое возмущение и недовольство в социальных сетях. TVNET+ связался с руководителем хора Арнисом Слобожанином, который не стал скрывать своего удивления произошедшим. А представитель телеканала TV3 в свою очередь рассказал о закулисье голосования.

Гражданин Италии Андреа Лучиди, получивший от Путина российский паспорт, пытался нелегально вывезти из Эстонии в РФ дрон. Прокремлевски-настроенный итальянец утверждает, что смог добраться до территории России через Ригу. Издание Rus.Postimees выяснило, что Лучиди тесно связан с российской пропагандой, регулярно посещает оккупированные территории Украины и распространяет в ЕС подсанкционные материалы.

Когда я увидела на портале ziedot.lv, что для Даце Балоде собирают пожертвования на лекарства от рака, многие вещи стали понятнее - например, почему в последние годы у нее меняется прическа. Ей подходит, она выглядит элегантно, многие даже сделали ей комплименты в Facebook. Но Даце борется с раком уже четыре года. До сих пор об этом знали только семья и близкие друзья. Теперь многие это знают - и Даце есть что сказать по этому поводу.

Многие уверены, что без изнурительных тренировок в спортзале и строгих диет похудеть невозможно. Однако эстонский специалист по питанию и тренер Диана Зинченко утверждает обратное. Она рассказала, какие упражнения можно выполнять прямо в офисе, какие продукты ускоряют метаболизм, и развеяла популярные мифы о похудении, пишет Limon.ee.

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