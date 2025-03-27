В Литве продолжаются поиски пропавших американских военных, в Латвии расследуются заражению инфекцией E.coli, а в Египте затонула подлодка, из-за чего погибло шесть российских туристов. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 27 марта ⟩ Распространение инфекции, утонувшая подлодка и поиски американских военных
Новости Латвии:
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) склонен считать, что заражению нескольких человек инфекцией E.coli, вызванной опасной кишечной палочкой, способствовал некий продукт питания, рассказала в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения глава отдела профилактики инфекционных заболеваний и противоэпидемических мероприятий SPKC Сигита Гейда.
В конце прошлого года женщина в Адажи решила пожертвовать рюкзак на благотворительность, поэтому поместила его в специальную коробку для пожертвований у магазина в городе. Однако совсем скоро ее ждал неожиданный сюрприз, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Латвийская тяжелоатлетка Ребека Ибрагима (ранее Коха) завершила карьеру за год до Олимпийских игр в Токио, где ее тренер Эдуард Андрушкевич прогнозировал ей попадание на пьедестал. Недавно стало известно, что она готовится выступить на чемпионате Европы в апреле. Любители спорта задают в Интернете вопросы: имеет ли Ибрагима право представлять Латвию и получать государственное финансирование, учитывая, что она участвовала в соревнованиях по тяжелой атлетике в Дохе в 2023 году под флагом Катара?
Может ли полиция наложить штраф за управление транспортным средством категории, не соответствующей водительскому удостоверению? LV portāls объясняет.
20 марта этого года сотрудники Госполиции задержали мужчину, который в своей квартире в Пурвциемсе электрошокером убил свою мать, о чем сам сообщил стражам порядка. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Госполиция.
За рубежом:
Перевозчики отменяют рейсы из Эстонии в Санкт-Петербург из-за закрытия через месяц погранперехода Нарва, о чем ранее сообщили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA). При этом автобусные компании заочно спорят о росте пассажиропотока на майские праздники.
В Египте близ популярного курортного города Хургада затонула подводная лодка, в которой находились российские туристы, сообщает телерадиокомпания BBC со ссылкой на местные источники и посольство РФ.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Москва не откажется от контроля над оккупированными украинскими территориями, однако "де-юре" они не будут признаны частью России, пишет "Украинская правда".
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене говорит, что проверяются все версии относительно пропавших без вести американских военных. Четверо американских военнослужащих пропали без вести во вторник во время учений на полигоне Пабраде в Швенченском районе.
Губернатор автономного региона Гагаузия (Молдова) Евгения Гуцул, задержанная за незаконное финансирование избирательной кампании, в четверг потребовала помощи российского диктатора Владимира Путина.
Интересное чтиво:
Посещение супермаркета может быть радостным, может быть скучным, но оно никогда не должно быть ужасающим. Однако поездка семьи в магазин за покупками из обычной бытовой рутины превратилась в шокирующий остросюжетный триллер. На стоянке магазина в Земгале на их автомобиль напал мужчина с ножом.
После четвертого выпуска шоу "Битва хоров" (Koru kari), когда из соревнования вылетел один из фаритов публики, Daugavpils Tumšzilais koris, зрители выражали свое возмущение и недовольство в социальных сетях. TVNET+ связался с руководителем хора Арнисом Слобожанином, который не стал скрывать своего удивления произошедшим. А представитель телеканала TV3 в свою очередь рассказал о закулисье голосования.
Гражданин Италии Андреа Лучиди, получивший от Путина российский паспорт, пытался нелегально вывезти из Эстонии в РФ дрон. Прокремлевски-настроенный итальянец утверждает, что смог добраться до территории России через Ригу. Издание Rus.Postimees выяснило, что Лучиди тесно связан с российской пропагандой, регулярно посещает оккупированные территории Украины и распространяет в ЕС подсанкционные материалы.
Когда я увидела на портале ziedot.lv, что для Даце Балоде собирают пожертвования на лекарства от рака, многие вещи стали понятнее - например, почему в последние годы у нее меняется прическа. Ей подходит, она выглядит элегантно, многие даже сделали ей комплименты в Facebook. Но Даце борется с раком уже четыре года. До сих пор об этом знали только семья и близкие друзья. Теперь многие это знают - и Даце есть что сказать по этому поводу.
Многие уверены, что без изнурительных тренировок в спортзале и строгих диет похудеть невозможно. Однако эстонский специалист по питанию и тренер Диана Зинченко утверждает обратное. Она рассказала, какие упражнения можно выполнять прямо в офисе, какие продукты ускоряют метаболизм, и развеяла популярные мифы о похудении, пишет Limon.ee.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!