Водометы, газ и больше 1000 задержанных. Что происходит в Турции после ареста главного оппонента Эрдогана

Имамоглу также был отстранен от должности мэра, говорится в заявлении МВД Турции.

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Самое серьезное обвинение для бывшего мэра — в связях с террористами, говорит Руслан Сулейманов.

«Это связано с тем, что в Турции возобновился процесс урегулирования так называемого курдского вопроса. Власть хочет максимально отодвинуть от этого процесса оппозицию, Республиканскую народную партию, маргинализировать ее и обвинить в том, что эта партия не желает мира, не желает договариваться с курдами, сотрудничает с террористическими элементами среди курдов», — говорит Сулейманов.

«Такое же обвинения предъявлено Имамоглу. Оно серьезно еще и тем, что власти теперь могут назначить вместо него представителя правящей партии», — добавляет эксперт.

В своих сообщениях в соцсетях Имамоглу заявил, что его арест политически мотивирован, и призвал людей по всей стране присоединиться к протестам.

Он назвал свой арест «черным пятном на нашей демократии» и подчеркнул, что судебная процедура не была соблюдена.

В сообщении, распространенном в соцсети X через своих адвокатов поздно вечером в воскресенье, Имамоглу передал привет протестующим и сказал, что избиратели показали Турции, что с нее «хватит» Эрдогана.

Имамоглу был единственным, кто участвовал в отборе кандидатов в президенты от партии РНП.

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Заключенный в тюрьму политик считается одним из наиболее серьезных соперников Эрдогана.