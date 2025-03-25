Пока этот портрет публично показан не был.

Новость о таком подарке распространил спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который недавно в Москве встречался с диктатором Путиным.

Это подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Единственное, что я могу вам сказать - что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге", - сказал Песков.

Уиткофф об этом подарке Путина рассказал в интервью американскому комментатору Такеру Карлсону и заявил, что Трамп "был очевидно растроган".

В свою очередь, негативные эмоции Трампа вызвал портрет, которые уже несколько лет можно увидеть в здании парламента штата Колорадо. В нем выставлены портреты всех прошлых президентов США, однако Трамп на своей платформе Truth Social указал, что он нарисован куда хуже, чем его предшественник Барак Обама.

Картина в здании парламента штата Колорадо "осознанно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда не видел", - написал Трамп.