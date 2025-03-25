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Трамп пожаловался на свой портрет в штате Колорадо, но получил новый от Путина (3)

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Портрет Трампа в здании парламента штата Колорадо
Портрет Трампа в здании парламента штата Колорадо Фото: Mikroblogošanas vietne "X"/@TrumpDailyPosts

Президент США Дональд Трамп получил от российского диктатора Владимира Путина свой портрет, сообщает ВВС.

Пока этот портрет публично показан не был.

Новость о таком подарке распространил спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который недавно в Москве встречался с диктатором Путиным.

Это подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Единственное, что я могу вам сказать - что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге", - сказал Песков.

Уиткофф об этом подарке Путина рассказал в интервью американскому комментатору Такеру Карлсону и заявил, что Трамп "был очевидно растроган".

В свою очередь, негативные эмоции Трампа вызвал портрет, которые уже несколько лет можно увидеть в здании парламента штата Колорадо. В нем выставлены портреты всех прошлых президентов США, однако Трамп на своей платформе Truth Social указал, что он нарисован куда хуже, чем его предшественник Барак Обама.

Картина в здании парламента штата Колорадо "осознанно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда не видел", - написал Трамп.

Он также остро раскритиковал губернатора штата Колорадо демократа Джареда Полиса, назвав его "радикалом" и "очень слабым в отношении преступности".

Вопреки словам Трампа его потрет заказал не Полис, а в основном меценаты-республиканцы.

Портреты Дональда Трампа и Барака Обамы создала художница Сара Бордман.

"Наверное, она потеряла талант с возрастом", - отметил Трамп.

Политические аналитики не раз указывали, что слабым местом Трампа является его эгоизм, что Кремль умело пытается использовать в свою пользу. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер также отметил, что российский диктатор Владимир Путин использовал "эго и неуверенность" Трампа во время его первого президентского срока, чтобы оказать почти гипнотическое воздействие на президента США, который отказывается принимать любую негативную оценку российского автократа.

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