Президент США Дональд Трамп получил от российского диктатора Владимира Путина свой портрет, сообщает ВВС.
Пока этот портрет публично показан не был.
Новость о таком подарке распространил спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который недавно в Москве встречался с диктатором Путиным.
Это подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Единственное, что я могу вам сказать - что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге", - сказал Песков.
Уиткофф об этом подарке Путина рассказал в интервью американскому комментатору Такеру Карлсону и заявил, что Трамп "был очевидно растроган".
В свою очередь, негативные эмоции Трампа вызвал портрет, которые уже несколько лет можно увидеть в здании парламента штата Колорадо. В нем выставлены портреты всех прошлых президентов США, однако Трамп на своей платформе Truth Social указал, что он нарисован куда хуже, чем его предшественник Барак Обама.
Картина в здании парламента штата Колорадо "осознанно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда не видел", - написал Трамп.
Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 24, 2025
Он также остро раскритиковал губернатора штата Колорадо демократа Джареда Полиса, назвав его "радикалом" и "очень слабым в отношении преступности".
Вопреки словам Трампа его потрет заказал не Полис, а в основном меценаты-республиканцы.
Портреты Дональда Трампа и Барака Обамы создала художница Сара Бордман.
"Наверное, она потеряла талант с возрастом", - отметил Трамп.
Политические аналитики не раз указывали, что слабым местом Трампа является его эгоизм, что Кремль умело пытается использовать в свою пользу. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер также отметил, что российский диктатор Владимир Путин использовал "эго и неуверенность" Трампа во время его первого президентского срока, чтобы оказать почти гипнотическое воздействие на президента США, который отказывается принимать любую негативную оценку российского автократа.
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