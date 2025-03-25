Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тоже сделала упор на успешные, по заверениям администрации Трампа, действия против хуситов.

Участники чата на темы государственной важности: советник по нацбезопасности Майкл Уолтц (слева) и министр обороны Пит Хегсет (справа) Фото: Reuters

«Как уже сказал президент Трамп, удары по хуситам были чрезвычайно успешны и эффективны. — сказала Ливитт. — Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности».

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон описал ситуацию почти точно теми же словами, что и Брайан Хьюз: случайно добавили посторонний номер, но все в порядке, администрация признала ошибку, выясняет, как это произошло, и больше такого не повторится.

«А то, что вы на самом деле увидели — это то, как работают официальные лица высшего уровня, и работают хорошо», — продолжил Джонсон.

Одно из главных действующих лиц, участник того чата, министр обороны Пит Хегсет, однако, избрал другую линию — нападения на Atlantic и его главного редактора.

Как передают корреспонденты Би-би-си, на вопрос журналистов об этом случае Хегсет заявил, что Джеффри Голдберг «толкает всякий бред».

«Так что тут речь о лживом и полностью дискредитированном так называемом журналисте», — заявил Хегсет и перевел разговор на то, как успешно идет операция против хуситов.

Когда же его переспросили о чате в Signal, министр обороны ответил: «Никто не писал о военных планах, и это все, что я имею сказать по этому поводу».

Дональд Трамп в понедельник сказал, что ничего не знает о новом скандале. Его министр обороны Пит Хегсет заявил, что о военных планах в чате никто не писал. Оба перевели разговор на то, как плохи, по их убеждению, журнал Atlantic и его главный редактор Фото: Reuters