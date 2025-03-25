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Директор SAB не исключает попыток РФ поляризовать общество Латвии во время выборов

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Директор Бюро по защите Сатверсме Эгил Звиедрис
Директор Бюро по защите Сатверсме Эгил Звиедрис Фото: Ekrānuzņēmums no video

По сравнению с началом войны против Украины Россия в определенной степени восстановилась и теперь может вести деятельность вне этого конфликта, заявил в интервью TV3 директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Эгилс Звиедрис.

Звиедрис отметил, что в области дезинформации и пропаганды в начале войны все российские ресурсы были направлены только на войну с Украиной, но сейчас Россия в определенной степени восстановилась, распределила свои силы и ведет информационную войну не только в Украине, но и против остального мира, включая Латвию.

Отвечая на вопрос о рисках российского вмешательства в предстоящие летом муниципальные выборы в Латвии, Звиедрис сказал, что не ожидает прямого влияния, но попытки разделить и поляризовать латвийское общество возможны.

Что касается совместных российско-белорусских учений, которые пройдут в Беларуси осенью, то Звиедрис отметил, что Россия пропустила предыдущие учения, потому что просто не смогла их организовать. Сейчас Россия демонстрирует некоторые признаки оживления в этой области, в частности, пытаясь оказать психологическое давление на восточный фланг НАТО.

Звиедрис не видит значительного прогресс в мирных переговорах, инициированных США - у сторон по-прежнему очень разные требования, поэтому договориться будет непросто. Особенно важным будет вопрос о том, как добиться справедливого урегулирования войны для Украины с гарантиями безопасности.

Невозможно объективно оценить настроение российского населения по отношению к войне, сказал Звиедрис, добавив, что экономическая ситуация в России начинает ухудшаться, поскольку большая часть бюджета тратится на поддержание войны. Однако на данный момент российскому режиму удается подавлять недовольство населения с помощью пропаганды.

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