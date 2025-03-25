Только осознавая трагедии прошлого, возможно в будущем не повторять подобные несправедливости, прозвучало в выступлениях на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв коммунистического геноцида, у Музея оккупации Латвии.
На мероприятии у Музея оккупации в Риге вспоминают жертв коммунистического геноцида
"Каждый год мы ищем слова, как еще напомнить себе о нашем прошлом, о нашей истории. Как еще сказать обществу и миру, что то, что произошло в 1941 и 1949 годах - это то, что мы не хотим переживать никогда", - сказал в своем выступлении президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Президент упомянул тех жителей, которые погибли в советских лагерях, и подчеркнул, что современный мир тоже сталкивается с угрозами, которые вызывают беспокойство и страх.
"Это понятно, потому что наша история заставляет нас быть осторожными. И это понятно, потому что мы видим - как бы добрые силы ни хотели победить зло, это не получается", - сказал Ринкевич. Президент сравнил происходящее в Украине с историческим опытом Латвии, подчеркнув необходимость поддержки Украины для победы над злом.
Наряду с этим Ринкевич призвал людей не терять надежду, напомнив, что у Латвии есть союзники и что укрепляется ее обороноспособность.
"Я призываю каждого не стыдиться того, что нам страшно, а делать и действовать, чтобы мы были сильнее и чтобы мы могли противостоять любой агрессии", - сказал президент, добавив, что Латвия будет настолько сильной, насколько сильным будет общество.
Председатель Латвийского объединения политически репрессированных Талис Вейсманис в своем выступлении подчеркнул, что целью депортаций было уничтожение нашего народа. Эти события стали началом долгих страданий и несправедливости, которые затронули тысячи семей, сказал он.
"Наш долг сегодня - помнить об этих невинных душах и напоминать миру об этих преступлениях. Мы не должны забывать трагедии прошлого, потому что, только осознавая их и извлекая из этого уроки, мы можем обеспечить, чтобы подобные несправедливости не повторились в будущем", - заявил Вейсманис.
Жертв коммунистического геноцида на памятном мероприятии почтили минутой молчания. Прозвучал и государственный гимн Латвии.
По наблюдениям агентства LETA, к мемориалу "Тактильная история" во вторник возложить цветы пришли премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК), несколько депутатов и министров Сейма, а также председатель Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") и его заместитель Эдвард Ратниекс (Нацобъединение).
За мероприятием наблюдали несколько прохожих.
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