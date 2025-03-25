На мероприятии у Музея оккупации в Риге вспоминают жертв коммунистического геноцида

"Каждый год мы ищем слова, как еще напомнить себе о нашем прошлом, о нашей истории. Как еще сказать обществу и миру, что то, что произошло в 1941 и 1949 годах - это то, что мы не хотим переживать никогда", - сказал в своем выступлении президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент упомянул тех жителей, которые погибли в советских лагерях, и подчеркнул, что современный мир тоже сталкивается с угрозами, которые вызывают беспокойство и страх.

"Это понятно, потому что наша история заставляет нас быть осторожными. И это понятно, потому что мы видим - как бы добрые силы ни хотели победить зло, это не получается", - сказал Ринкевич. Президент сравнил происходящее в Украине с историческим опытом Латвии, подчеркнув необходимость поддержки Украины для победы над злом.

Наряду с этим Ринкевич призвал людей не терять надежду, напомнив, что у Латвии есть союзники и что укрепляется ее обороноспособность.