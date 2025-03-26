"Мы добились значительного прогресса в обоих направлениях - как по линии Россия - Украина, так и на Ближнем Востоке", - отметил Трамп.

"У нас идут серьезные обсуждения с Россией и Украиной. Они проходят хорошо", - добавил он.

Президент США также сообщил, что его администрация рассматривает условия, выдвинутые Россией в контексте прекращения огня в Черном море.

"Там примерно пять или шесть требований. Мы изучаем их все", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии стороны - США, Россия и Украина - достигли договоренности о прекращении ударов в Черном море и обеспечении гарантий безопасного судоходства.

Однако Москва вскоре заявила, что положение о безопасном судоходстве вступит в силу только после частичной отмены наложенных на Россию санкций.

Среди требований Москвы - снятие санкций с Россельхозбанка, производителей и экспортеров удобрений, отмена ограничений на обслуживание судов под российским флагом, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями в портах, а также снятие запрета на поставки в Россию сельхозтехники и товаров, необходимых для производства продуктов питания и удобрений.

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