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В России на мине погибла пропагандистка Первого канала (3)

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Фото статьи
Фото: X.com

В Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной, в результате подрыва на мине погибла военный корреспондент ("военкор") Первого канала Анна Прокофьева - об этом сообщил пресс-отдел телеканала.

О гибели пропагандистки ранее сообщили российские военные блогеры.

В тот же день стало известно, что на оккупированной Россией территории Луганской области погибли трое сотрудников российских пропагандистских медиа: корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

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