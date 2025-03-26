В Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной, в результате подрыва на мине погибла военный корреспондент ("военкор") Первого канала Анна Прокофьева - об этом сообщил пресс-отдел телеканала.
В Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева— Медиазона (@mediazzzona) March 26, 2025
Пресс-служба «Первого канала» утверждает, что 35-летняя Прокофьева подорвалась на мине.
Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков получил ранение. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн… pic.twitter.com/f8f6tvEcYs
О гибели пропагандистки ранее сообщили российские военные блогеры.
В тот же день стало известно, что на оккупированной Россией территории Луганской области погибли трое сотрудников российских пропагандистских медиа: корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
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