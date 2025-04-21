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Создан сайт, который помогает лучше понять избирательные программы

Муниципальные выборы. Иллюстративное фото
Муниципальные выборы. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

Эксперты по цифровой доступности создали сайт, который помогает легче понять предвыборные программы, сообщает агентство LETA.

На сайте собраны программы всех списков кандидатов, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии - как в оригинальном виде, так и в упрощенной версии, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Каждую программу можно просмотреть в двух форматах: как подробный упрощенный текст или как краткое резюме. Также добавлены пять ключевых слов и четкая структура текста, что позволяет быстрее понять содержание и сравнить предложения, поясняют авторы проекта.

Как отметил представитель проекта Петерис Юрченко, данный проект демонстрирует, что технологии и искусственный интеллект, при правильном использовании, могут сделать важную информацию более доступной и понятной для более широкой аудитории.

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Он также подчеркнул, что при разработке сайта lasiviegli.lv была учтена его доступность для людей, использующих программы чтения с экрана.

Напомним, на муниципальные выборы подано 340 списков. Выборы состоятся в начале июня.

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