На сайте собраны программы всех списков кандидатов, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии - как в оригинальном виде, так и в упрощенной версии, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Каждую программу можно просмотреть в двух форматах: как подробный упрощенный текст или как краткое резюме. Также добавлены пять ключевых слов и четкая структура текста, что позволяет быстрее понять содержание и сравнить предложения, поясняют авторы проекта.

Как отметил представитель проекта Петерис Юрченко, данный проект демонстрирует, что технологии и искусственный интеллект, при правильном использовании, могут сделать важную информацию более доступной и понятной для более широкой аудитории.

Он также подчеркнул, что при разработке сайта lasiviegli.lv была учтена его доступность для людей, использующих программы чтения с экрана.

Напомним, на муниципальные выборы подано 340 списков. Выборы состоятся в начале июня.