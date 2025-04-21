Главное за 21 апреля Смерть папы римского, нужно ли столько праздников в Латвии и победа Остапенко

Последний выходной день был насыщен важными событиями - в Ватикане на 89-м году жизни скончался Папа Франциск, Алёна Остапенко обыграла первую ракетку мира и победила на турнире, а латвийский бизнес утверждает, что праздники дорого обходятся экономике. Об этих и других новостях понедельника, 21 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Пасхальные праздники, а вслед за ними - традиционные выходные в начале мая и дополнительный перенесенный выходной вновь разожгли дискуссию о том, не слишком ли много в Латвии отдыхают, вместо того чтобы развивать экономику, сообщает TV3 Ziņas.
На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за установление в стране обязательного среднего образования.
В лесу Улброки спрятана бывшая база советских войск площадью девять гектаров. После финансового кризиса государство решило, что восстанавливать ее нерентабельно, и продало за небольшую сумму компании, владельцы которой скрываются в экзотических странах. Их связывают со схемами отмывания денег в России и Украине. Теперь объект продается в девять раз дороже, сообщает программа Nekā personīga на канале TV3.
Житель улицы Хоспиталю в Риге снял на видео, как неизвестный мужчина подделывает наклейки на стеклянных бутылках, чтобы впоследствии сдать их в таромат. Об этом сообщил телеканал TV3 в передаче Bez Tabu.
В пасхальные выходные злоумышленники ограбили помещения Центра по оказанию помощи кошкам REMI, который находится на улице Каугуру в Риге, сообщается в официальном заявлении организации.
За рубежом:
В Ватикане сообщили о смерти папы римского Франциска. Ему было 88 лет. Последние недели понтифик провел в госпитале, куда его доставили 14 февраля с диагнозом "бронхит". Состояние резко ухудшилось в начале марта - врачи были вынуждены подключить Франциска к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался утром 21 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье российская армия более двух тысяч раз нарушила объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Однако при этом не было зафиксировано ни одного удара с применением ракет или дронов дальнего действия. На этом фоне Зеленский выступил с предложением продлить режим тишины - по крайней мере в отношении атак по гражданской инфраструктуре.
Агенты российской разведки использовали православную церковь в курортном городе Карловы Вары на западе Чехии для проведения тайных встреч и координации информационных операций, направленных на подрыв Европейского союза.
Учения "Запад" всегда были для России стратегическим инструментом психологической войны, цель которого - отпугнуть союзников по НАТО от защиты Балтийского региона. Альянс, как правило, отвечал на это собственными масштабными военными учениями. Если же учения "Запад-2025" все же состоятся, крайне важно, чтобы в НАТО отреагировали должным образом, - в том числе усиленным военным присутствием - чтобы предотвратить панику, которая может возникнуть из-за неожиданных шагов Кремля, пишет редактор Postimees Меэлис Ойдсалу, сообщает Rus.Posmimees.
Интересное чтиво:
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