Главное за 21 апреля Смерть папы римского, нужно ли столько праздников в Латвии и победа Остапенко

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За рубежом:

В Ватикане сообщили о смерти папы римского Франциска. Ему было 88 лет. Последние недели понтифик провел в госпитале, куда его доставили 14 февраля с диагнозом "бронхит". Состояние резко ухудшилось в начале марта - врачи были вынуждены подключить Франциска к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался утром 21 апреля.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье российская армия более двух тысяч раз нарушила объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Однако при этом не было зафиксировано ни одного удара с применением ракет или дронов дальнего действия. На этом фоне Зеленский выступил с предложением продлить режим тишины - по крайней мере в отношении атак по гражданской инфраструктуре.

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Агенты российской разведки использовали православную церковь в курортном городе Карловы Вары на западе Чехии для проведения тайных встреч и координации информационных операций, направленных на подрыв Европейского союза.

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Учения "Запад" всегда были для России стратегическим инструментом психологической войны, цель которого - отпугнуть союзников по НАТО от защиты Балтийского региона. Альянс, как правило, отвечал на это собственными масштабными военными учениями. Если же учения "Запад-2025" все же состоятся, крайне важно, чтобы в НАТО отреагировали должным образом, - в том числе усиленным военным присутствием - чтобы предотвратить панику, которая может возникнуть из-за неожиданных шагов Кремля, пишет редактор Postimees Меэлис Ойдсалу, сообщает Rus.Posmimees.

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