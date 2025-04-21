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Полиция исследует, насколько доступны наркотики молодому поколению

Фото статьи
Фото: Lita Millere/LETA

Государственная полиция заказала исследование о доступности наркотиков среди молодежи, а также об особенностях оборота наркотиков и их доступности в учебных заведениях.

Затраты на исследование составят 100 840 евро, а договор о его проведении заключен с ООО "Pricewaterhouse Coopers" (субподрядчиком "Latvijas Fakti").

Цель исследования - определить уровень доступности и модели распространения наркотических и психотропных веществ среди молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, уделяя особое внимание образовательным учреждениям, местам сбора молодежи, развлекательным заведениям и интернет-среде, а также выявление факторов риска и тенденций.

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