Полиция исследует, насколько доступны наркотики молодому поколению

Затраты на исследование составят 100 840 евро, а договор о его проведении заключен с ООО "Pricewaterhouse Coopers" (субподрядчиком "Latvijas Fakti").

Цель исследования - определить уровень доступности и модели распространения наркотических и психотропных веществ среди молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, уделяя особое внимание образовательным учреждениям, местам сбора молодежи, развлекательным заведениям и интернет-среде, а также выявление факторов риска и тенденций.