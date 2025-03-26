Министр предлагает ужесточить миграционные правила и аннулировать часть ВНЖ

В сфере занятости в прошлом году было выявлено 255 нарушений, а в этом - уже 74. Нарушения преобладают в строительной отрасли, где чаще всего требуется неквалифицированная рабочая сила.

Также существенное число нарушений приходится на студентов. По словам Пуятса, из 3000 иностранных студентов, прибывших в прошлом году, лишь каждый третий продолжает обучение. Для 2000 студентов разрешения на пребывание были аннулированы.

Часть заявителей отсекается уже на этапе работы консульств. Например, на собеседованиях выясняется, что кандидат, желающий учиться в Латвии, не владеет английским языком.

Глава Пограничной службы также отметил, что в отдельных вузах отчисление студентов достигает 80%, но есть и учебные заведения, где студенты действительно учатся, получают образование и легально находятся в стране - например, Латвийская академия художеств.

Он добавил, что в обществе преувеличено восприятие проблемы с нелегальной занятостью в секторе доставки еды. В прошлом году было проведено 198 проверок, и лишь в одном случае у работника не было законного права на пребывание в Латвии.

Таким образом, по мнению Пуятса, нынешнее большое количество мигрантов в Риге является следствием именно легального въезда. Он подчеркнул, что необходимо создать такие условия, которые бы снижали мотивацию для фиктивного студенчества и ввоза неквалифицированной рабочей силы.

Руководитель PMLP Майра Розе сообщила, что на данный момент в Латвии проживает около 131 000 иностранцев, из которых 32 000 - граждане Украины. Сейчас выдано 38 000 временных видов на жительство, и чаще всего ими пользуются граждане Украины, России, Индии, а также Узбекистана и Беларуси.

Как ранее сообщалось, Министерство внутренних дел и подведомственные службы подготовили информационный доклад, в котором изложены предложения по усилению иммиграционного контроля в Латвии.

В документе содержится информация о текущих тенденциях въезда и пребывания граждан третьих стран, механизмах депортации, а также выявленных на практике проблемах и возможных решениях.

Доклад будет передан на рассмотрение Кабинета министров.

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