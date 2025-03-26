Временные виды на жительство в Латвии могут начать аннулировать также за административные нарушения - об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") на пресс-конференции, посвященной предложению ужесточить контроль за пребыванием граждан третьих стран.
Министр предлагает ужесточить миграционные правила и аннулировать часть ВНЖ
По мнению министра, Латвия должна выстроить такую систему, при которой нелегальное пребывание будет невыгодно самому мигранту. Он подчеркнул, что до сих пор работа в этой области носила в основном профилактический характер - чтобы избежать сценариев, с какими столкнулись многие европейские страны, допустившие излишне мягкую миграционную политику.
Министр выделил два ключевых направления, в которых необходимо ужесточение регулирования: контроль за иностранными студентами и усиление надзора в сфере трудоустройства.
Он отметил, что в Латвию приезжают граждане третьих стран, изначально не заинтересованные в получении образования. На деле цель их прибытия - работа и заработок.
Министр считает, что необходимо усилить ответственность тех вузов, которые не контролируют посещаемость и позволяют студентам не являться на занятия. Среди предложений - установить минимальное обязательное число лекций, которые студент-иностранец должен посещать лично, а также повысить плату за обучение и обязать оплачивать весь год обучения сразу.
Статистика, по его словам, показывает высокий уровень отсева студентов из третьих стран, и вузы должны повысить качество отбора поступающих.
Также необходимо, чтобы прибывающий в Латвию студент доказал наличие на своем банковском счете суммы, достаточной для жизни в стране без необходимости работать минимум в течение полугода.
Анализ ситуации показал, что студенты бакалавриата и магистратуры имеют право перевезти в Латвию свои семьи. Министр считает такую норму нелогичной и выступает за ее пересмотр.
В настоящее время 373 латвийских предприятия имеют лицензию на приглашение иностранных работников. Однако, по мнению Козловскиса, необходимо сбалансировать вопросы экономики и безопасности, сократив приток низкоквалифицированной рабочей силы.
Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил журналистам, что большинство мигрантов проживает в Риге и вносит значительный вклад в городскую экономику. Однако он призвал рассматривать вопрос именно через призму безопасности.
Кирсис напомнил, что муниципальная полиция Риги регулярно проводит рейды с целью выявления нелегальных мигрантов и ситуация до сих пор оставалась под контролем. Но, по его мнению, пришло время пересмотреть условия пребывания, которые нелегальные мигранты уже научились обходить.
Он уверен, что правила въезда в Латвию должны быть строгими, однако при этом необходимо четко дать понять: работать в Латвии можно, но только легально.
Глава Пограничной службы генерал Гунтис Пуятс подчеркнул, что с 2021 года у пограничников есть право предотвращать незаконное пересечение границы - и это заметно улучшило ситуацию с безопасностью.
Он сообщил, что в прошлом году было аннулировано 13 000 видов на жительство, а Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выдало 2230 предписаний о выезде, из которых более 80% были выполнены.
В сфере занятости в прошлом году было выявлено 255 нарушений, а в этом - уже 74. Нарушения преобладают в строительной отрасли, где чаще всего требуется неквалифицированная рабочая сила.
Также существенное число нарушений приходится на студентов. По словам Пуятса, из 3000 иностранных студентов, прибывших в прошлом году, лишь каждый третий продолжает обучение. Для 2000 студентов разрешения на пребывание были аннулированы.
Часть заявителей отсекается уже на этапе работы консульств. Например, на собеседованиях выясняется, что кандидат, желающий учиться в Латвии, не владеет английским языком.
Глава Пограничной службы также отметил, что в отдельных вузах отчисление студентов достигает 80%, но есть и учебные заведения, где студенты действительно учатся, получают образование и легально находятся в стране - например, Латвийская академия художеств.
Он добавил, что в обществе преувеличено восприятие проблемы с нелегальной занятостью в секторе доставки еды. В прошлом году было проведено 198 проверок, и лишь в одном случае у работника не было законного права на пребывание в Латвии.
Таким образом, по мнению Пуятса, нынешнее большое количество мигрантов в Риге является следствием именно легального въезда. Он подчеркнул, что необходимо создать такие условия, которые бы снижали мотивацию для фиктивного студенчества и ввоза неквалифицированной рабочей силы.
Руководитель PMLP Майра Розе сообщила, что на данный момент в Латвии проживает около 131 000 иностранцев, из которых 32 000 - граждане Украины. Сейчас выдано 38 000 временных видов на жительство, и чаще всего ими пользуются граждане Украины, России, Индии, а также Узбекистана и Беларуси.
Как ранее сообщалось, Министерство внутренних дел и подведомственные службы подготовили информационный доклад, в котором изложены предложения по усилению иммиграционного контроля в Латвии.
В документе содержится информация о текущих тенденциях въезда и пребывания граждан третьих стран, механизмах депортации, а также выявленных на практике проблемах и возможных решениях.
Доклад будет передан на рассмотрение Кабинета министров.
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