Как отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры Литвы, для всестороннего расследования обстоятельств катастрофы компетентным органам Испании был направлен Европейский ордер на проведение процессуальных действий: официальное уведомление о предъявлении подозрений в отношении пилота, находящегося сейчас на лечении, а также результаты его допроса.

Анализируя данные, полученные в ходе допросов, осмотра места происшествия, расшифровки данных полетного регистратора и записей переговоров из кабины пилотов, а также другую информацию, собранную в ходе следствия, прокуратура пришла к выводу: причиной катастрофы, скорее всего, стало то, что не была активирована гидравлическая система, отвечающая за выпуск закрылков.

Следствие также установило, что другие версии произошедшего не подтвердились.

В рамках досудебного расследования 16 человек были официально признаны потерпевшими.

Как уже сообщалось, грузовой самолет DHL с четырьмя членами экипажа потерпел крушение 25 ноября неподалеку от аэропорта Вильнюса. В результате погиб один из пилотов - 48-летний гражданин Испании. Еще трое - граждане Испании, Германии и Литвы - получили ранения.

Самолет проскользил по земле несколько сотен метров и врезался в жилой дом, в котором на тот момент находились 13 человек. Дом загорелся, но все жильцы были спасены.

В конце декабря Министерство юстиции Литвы заявило, что предварительный анализ данных "черных ящиков" не выявил признаков постороннего вмешательства в работу самолета.

Разбившийся Boeing 737 находился в эксплуатации у испанской авиакомпании Swiftair, у которой DHL арендовала воздушное судно. Самолет прибыл из немецкого города Лейпциг и потерпел крушение незадолго до посадки в аэропорту Вильнюса.

Галерея: Фрагменты упавшего самолета в частном секторе Вильнюса

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