СМИ: Пропавшие в Литве во время учений американские солдаты найдены мертвыми

Четверо зарубежных военных, пропавшие во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, сообщили в среду новостные порталы TV3 и Lrytas.
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По их словам, официальные источники эти данные не подтверждают.
По данным BNS, в среду литовские военные заявили, что во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером пропали четверо американских военных и одна гусеничная машина, в настоящее время ведется поисково-спасательная операция.
Во вторник в поисках были задействованы литовские и зарубежные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы Литвы.
В среду было установлено возможное место происшествия, проводилась поисково-спасательная операция под руководством Вооруженных сил Литвы с привлечением дополнительных возможностей Департамента противопожарной охраны и спасания и других ведомств.
Информацию об инциденте также подтвердило Командование Армии США в Европе и Африке.
Согласно этим сообщениям, пропавшие военнослужащие были из Первой бригады Третьей пехотной дивизии и проводили плановые тактические учения.
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