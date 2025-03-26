Рийгикогу одобрил сегодня законопроект о внесении изменений в конституцию ЭР, согласно которым все иностранные граждане, в том числе России и Беларуси, лишатся права голоса на местных выборах уже с этого года. Обладатели же серых паспортов (неграждане) смогут проголосовать на октябрьских выборах 2025 года, но это будет последняя для них такая возможность. В поддержку законопроекта проголосовали 93 депутата, против были 7, воздержавшихся не оказалось, пишет Rus.Postimees.
Решение принято: в Эстонии неграждан и граждан России лишат права голоса
Изначально законопроект предусматривал, что на местных выборах могли бы голосовать только граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане Европейского союза и стран НАТО.
В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, на местных выборах могут голосовать иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на проживание, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится в соответствующей волости или городе.
Депутаты Рийгикогу представили две поправки к проекту конституции для третьего чтения, и конституционная комиссия решила поддержать обе. Поскольку поправки являются взаимоисключающими, пленарное заседание Рийгикогу должно было сделать выбор между ними.
Первая поправка, внесенная 26 депутатами Рийгикогу, отменяла избирательное право граждан третьих стран и лиц без гражданства, проживающих в Эстонии, начиная с местных выборов, которые состоятся в октябре этого года. В результате поправки в местных выборах смогли бы участвовать только граждане Эстонии и граждане стран ЕС.
Вторая поправка, внесенная 55 депутатами, предусматривала отмену права голоса на местных выборах для проживающих в Эстонии граждан третьих стран, а со следующих выборов и для лиц без гражданства. На местных выборах этого года неграждане, согласно поправке, по-прежнему смогут голосовать. По мнению авторов поправки, это даст лицам без гражданства достаточно времени, чтобы при желании подать заявление на получение эстонского гражданства и принять участие в следующих местных выборах в качестве граждан Эстонии.
В итоге на пленарном заседании Рийгикогу была поддержана вторая поправка (78 голосов против 21).
В ходе итогового голосования за законопроект проголосовали 93 депутата, против были 7, воздержавшихся не оказалось. Все проголосовавшие против были членами фракции Центристской партии.
Таким образом, сегодня права голоса на местных выборах были лишены все иностранные граждане, проживающие постоянно в Эстонии, а неграждане проголосуют в этом году в последний раз.
Перед турами голосования депутат Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия реформ) заявил с трибуны парламента о том, что сегодня принимается самое историческое решение нынешнего состава Рийгикогу.
По его словам, сегодня фактически был утвержден принцип гражданства в контексте местных выборов.
Он выразил уверенность в том, что после сегодняшнего решения эстонское государство станет лучше.
Глава Социал-демократической партии и фракции соцдемов в Рийгикогу Лаури Ляэнеметс напомнил, что соцдемы последовательно поддерживали лишение избирательного права граждан Беларуси и России, но никогда не поддерживали идею, что гражданство автоматически делает человека угрозой для безопасности.
По словам Ляэнеметса, соцдемы предпочли бы иной путь, но не получили для него поддержки, и несмотря на все усилия, оказались в той точке, где мы находимся сегодня.
Ляэнеметс напомнил, что изначальная идея серого паспорта заключалась в том, чтобы человек отказался от российского гражданства. Также у государства было ожидание, что многие из этих людей со временем станут гражданами Эстонии. Поэтому, по словам Ляэнеметса, соцдемы сейчас ждут от правительства конкретных шагов, чтобы это стало возможно - обучения языку и прочего, чтобы к следующим местным выборам как можно больше из них были с Эстонией, а не оставались в орбите России.
Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу в своем выступлении указал, что у этой темы было долгое и серьезное обсуждение, где каждый старался найти правильный баланс. Он назвал найденный большинством парламента консенсус огромным достижением.
Он сказал, что принимаемое сегодня решение должно быть содержательно качественным, так его ожидает подавляющее большинство эстонского общества.
Рейнсалу призвал отстраниться от сиюминутных политических страстей и подумать о будущем страны.
Глава фракции "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер сказал перед голосованием, что сегодня парламент стоит перед историческим выбором. Он указал, что государство и так потеряло время, и напомнил, что в Европе, у наших границ, не было такой войны со времен Второй мировой.
Депутат фракции Ценристской партии Алексндр Чаплыгин назвал происходившее сегодня в зале Рийгикогу не имеющим ничего общего с нормальным законодательным процессом. Он не согласился с тем, что принятием этого законопроекта можно защитить государство; по его словам, напротив, это подрывает безопасность государства.
"Нам заявляют, что граждане России голосуют за Путина. На последних выборах за Путина проголосовало примерно 2000 человек. Это называют коллективным наказанием. Но это противоречит принципам демократии. Вы отталкиваете от государства десятки тысяч лояльных людей, которые соблюдают законы и исправно платят налоги. Вы просто боитесь!", - сказал Чаплыгин.
Андо Кивиберг из фракции "Ээсти 200" сказал перед голосованием, что сегодня у членов парламента больше нет возможности быть уступчивыми и что они должны проявить свою решимость, поскольку изменение Конституции в ускоренном порядке требует широкого согласия.
Поэтому он призвал всех коллег найти в себе уверенность и присоединиться к внесению изменений в Конституцию.
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