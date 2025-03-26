Решение принято: в Эстонии неграждан и граждан России лишат права голоса

В итоге на пленарном заседании Рийгикогу была поддержана вторая поправка (78 голосов против 21).

В ходе итогового голосования за законопроект проголосовали 93 депутата, против были 7, воздержавшихся не оказалось. Все проголосовавшие против были членами фракции Центристской партии.

Таким образом, сегодня права голоса на местных выборах были лишены все иностранные граждане, проживающие постоянно в Эстонии, а неграждане проголосуют в этом году в последний раз.

Перед турами голосования депутат Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия реформ) заявил с трибуны парламента о том, что сегодня принимается самое историческое решение нынешнего состава Рийгикогу.

По его словам, сегодня фактически был утвержден принцип гражданства в контексте местных выборов.

Он выразил уверенность в том, что после сегодняшнего решения эстонское государство станет лучше.

Глава Социал-демократической партии и фракции соцдемов в Рийгикогу Лаури Ляэнеметс напомнил, что соцдемы последовательно поддерживали лишение избирательного права граждан Беларуси и России, но никогда не поддерживали идею, что гражданство автоматически делает человека угрозой для безопасности.

По словам Ляэнеметса, соцдемы предпочли бы иной путь, но не получили для него поддержки, и несмотря на все усилия, оказались в той точке, где мы находимся сегодня.