Во время опроса кандидатов в члены совета Госконтроля в комиссии по государственным расходам и аудиту Сейма в среду, 26 марта, разгорелась бурная дискуссия между главой комиссии Гатисом Лиепиньшем ("Новое Единство"), одним из кандидатов, и несколькими оппозиционными депутатами.
В ходе опроса кандидатов в члены совета Госконтроля в Сейме разгорелась ссора. Подробности
Лиепиньш спросил члена совета Госконтроля и кандидата на новый срок на эту должность Майю Аболиню, почему в представленном в Сейм документе не указано, что до вступления в должность в совете Госконтроля она была внештатным советником министра юстиции по вопросам публичного управления и публичных закупок.
Аболиня отметила, что информация не скрывалась и указана в CV и что это был относительно короткий период времени - менее года. Как рассказала Аболиня, она работала в Министерстве юстиции над одним проектом - строительством Лиепайской тюрьмы.
Госконтролер Эдгар Корчагин указал, что вопрос о политическом нейтралитете в Госконтроле "очень чувствительный и болезненный". Как в отношении проверяемых тем, так и в других вопросах всегда возникает интерес или подозрения относительно того, смотрит или не смотрит Госконтроль в том или ином направлении. Он заявил, что Госконтроль принимает контрмеры каждый раз, когда есть основания сомневаться или что-либо подозревать относительно чьей-то политической нейтральности.
Корчагин отметил, что Аболиня проинформировала о своем предыдущем месте работы. Следят и за тем, чтобы то, что проверяет Аболиня, не пересекалось с ее прошлой работой. "В Госконтроле не работают полностью аполитичные люди - у нас есть и члены партий", - сказал Корчагин, добавив, что, например, сейчас одна из коллег стартует на выборах в Рижскую думу и контроль очень сильно ограничил доступную этой коллеге информацию.
Однако председатель комиссии Лиепиньш настаивал: почему эта должность не указана в качестве последней, а заменена предыдущими местами - ошибка ли это или было сделано осознанно. Аболиня, в свою очередь, отметила, что у этого нет единого стандарта, и еще раз подчеркнула, что информация была доступна депутатам. "Я ничего специально не думала, поэтому все остальное - спекуляции", - сказала она.
При этом Лиепиньш сослался на сюжет из программы TV3 Nekā personīga, в котором говорилось, что в то время, когда Аболиня занимала должность советника министра юстиции Яниса Борданса, ее тогдашний муж, адвокат Гундарс Аболиньш, единственный партнер Борданса по юридической фирме, представлял одну из сторон в скандальном деле наследников Olainfam. Сюжет предполагает, что Министерство юстиции представило два взаимоисключающих мнения в споре сторон.
Лиепиньш спросил, есть ли у Аболини связь с подготовкой этого мнения.
Аболиня ответила, что ей не была доступна никакая информация в связи с Olainfarm и она по этому делу ничего не предпринимала. "Но если хотите узнать что-то по поводу адвокатской практики моего мужа, то вы пригласили в комиссию неправильного человека", - сказала Аболиня.
Кроме того, она отметила, что этот сюжет совет Госконтроля оценивал до ее первого выдвижения на должность члена совета. "Никаких оснований для сомнений в моем нейтралитете, ничего другого не было констатировано", - сказала Аболиня.
Лиепиньш продолжил, что в рекомендательном письме, адресованном Сейму, указано, что Аболиня начала работать в Банке Латвии в июне 2006 года, однако в резюме, поданном в Сейм, указано, что это произошло в июне 2007 года.
Несколько депутатов прервали главу комиссии, призвав проголосовать за обоих кандидатов. "Нет, мы не будем голосовать сразу", - заявил в ответ Лиепиньш.
Аболиня ответила на вопрос, указав, что в декабре 2006 году начала работать в лизинговой компании G Money, где работала до мая, а в июне 2007 года приступила к работе в Банке Латвии.
Далее Лиепиньш задал вопрос, знакома ли Аболиня с нормативной базой, в соответствии с которой комиссия объявляет свою повестку дня и организует заседания. Он утверждал, что Аболиня в электронном письме обвинила комиссию в неправомерных действиях, поскольку заседание не было назначено в предпочтительную для нее дату.
Депутат Янис Витенбергс (Нацобъединение) прервал обсуждение, заявив, что он "начинает чувствовать себя здесь неуютно", поскольку считает, что это "личное желание Лиепиньша прояснить эти вопросы в комиссии". Он призвал комиссию принять решение о поддержке обеих кандидатур и "прекратить допрос этого человека и театр".
Глава комиссии отметил, что это не театр, и спросил Витенбергса, считает ли он работу комиссии формальностью.
Депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), в свою очередь, отметил, что эта ежедневная работа будет у Корчагина с коллегами. "В данном случае мы смотрим на профессиональную компетентность, на соответствие человека занимаемой должности. Господин Корчагин ясно заявил, что, по его мнению, эти люди хорошо справились с поставленными задачами. Мы здесь не для того, чтобы задавать им вопросы по таким мелочам", - сказал Кулбергс.
Однако глава комиссии заявил, что Аболиня вмешивается в формирование повестки дня Сейма, (...) и явно не понимает работу Сейма. Депутат Кулбергс отметил, что это его мнение, подчеркнув, что комиссии зачастую организуют свою работу так, как удобно обеим сторонам.
Депутат Витенбергс повторно призвал голосовать, а глава комиссии указал, что не поддерживает это. "Янис, ты все время говоришь - тебе слова не давали, начнем с этого", - сказал глава комиссии, указав - если Витенбергс не хочет ничего слушать, то не нужно принимать участия в этом заседании.
В конце концов депутаты решили направить Аболиню и Илзе Бадере на утверждение в должности членов совета Госконтроля на еще один срок полномочий.
Глава комиссии призвал включить этот вопрос в повестку дня сессии Сейма 10 апреля, чтобы фракции могли обсудить его между собой и ознакомиться с кандидатами.
Члены совета Госконтроля утверждаются Сеймом на четырехлетний срок с возможностью переизбрания на второй срок по представлению госконтролера. Первые сроки полномочий Аболини и Бадере истекают 6 и 19 мая этого года соответственно. Если кандидатуры будут одобрены Сеймом, то срок их полномочий вступит в силу 7 мая для Аболини и 20 мая для Бадере соответственно.
Аболиня вступила в должность члена совета Госконтроля 7 мая 2021 года и после утверждения была назначена директором третьего аудиторского департамента, который проводит все виды аудита в секторах социального обеспечения и здравоохранения, а с 2024 года - также в секторах образования и науки.
Тем временем Бадере заняла должность члена совета Госконтроля 20 мая 2021 года и после утверждения была назначена директором департамента аудита и методологии, который разрабатывает методологию аудита, координирует ее внедрение в Госконтроле, оказывает поддержку аудиторскому персоналу в применении методологии и организует обучение аудиторов.
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