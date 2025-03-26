В ходе опроса кандидатов в члены совета Госконтроля в Сейме разгорелась ссора. Подробности

Однако председатель комиссии Лиепиньш настаивал: почему эта должность не указана в качестве последней, а заменена предыдущими местами - ошибка ли это или было сделано осознанно. Аболиня, в свою очередь, отметила, что у этого нет единого стандарта, и еще раз подчеркнула, что информация была доступна депутатам. "Я ничего специально не думала, поэтому все остальное - спекуляции", - сказала она.

При этом Лиепиньш сослался на сюжет из программы TV3 Nekā personīga, в котором говорилось, что в то время, когда Аболиня занимала должность советника министра юстиции Яниса Борданса, ее тогдашний муж, адвокат Гундарс Аболиньш, единственный партнер Борданса по юридической фирме, представлял одну из сторон в скандальном деле наследников Olainfam. Сюжет предполагает, что Министерство юстиции представило два взаимоисключающих мнения в споре сторон.

Лиепиньш спросил, есть ли у Аболини связь с подготовкой этого мнения.

Аболиня ответила, что ей не была доступна никакая информация в связи с Olainfarm и она по этому делу ничего не предпринимала. "Но если хотите узнать что-то по поводу адвокатской практики моего мужа, то вы пригласили в комиссию неправильного человека", - сказала Аболиня.

Кроме того, она отметила, что этот сюжет совет Госконтроля оценивал до ее первого выдвижения на должность члена совета. "Никаких оснований для сомнений в моем нейтралитете, ничего другого не было констатировано", - сказала Аболиня.