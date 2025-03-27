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Видео Cпециалист показала, как ускорить метаболизм и похудеть, не выходя из офиса

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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

Многие уверены, что без изнурительных тренировок в спортзале и строгих диет похудеть невозможно. Однако эстонский специалист по питанию и тренер Диана Зинченко утверждает обратное. Она рассказала, какие упражнения можно выполнять прямо в офисе, какие продукты ускоряют метаболизм и развеяла популярные мифы о похудении, пишет Limon.ee.

Репортер портала Limon.ee и опытный специалист по питанию показали несколько упражнений, которые способны запустить процесс жиросжигания. Причем заниматься можно без специального оборудования и прямо на рабочем месте или же дома. Смотрите видео!

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