В офисах одного из крупнейших агрохолдингов РФ прошли обыски. По данным СМИ и Telegram-каналов, основатель "Русагро" Вадим Мошкович и еще несколько человек задержаны.
В России задержан миллиардер, основатель "Русагро" Вадим Мошкович
Российские правоохранительные органы задержали основателя холдинга "Русагро" миллиардера Вадима Мошковича, сообщил в среду, 26 марта, целый ряд Telegram-каналов. Информацию о задержании бизнесмена подтвердили гостелеканалу RT и агентству РБК источники в правоохранительных органах.
По их данным, процессуальный статус Мошковича еще не определен, дело связано с мошенничеством самого предпринимателя и его бизнес-партнеров. Агентство "Интерфакс" утверждает, что Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по делу об особо крупном хищении.
По сведениям знакомого с ходом расследования источника РБК, следствие проверяет Мошковича на причастность к мошенническим схемам с земельными активами Белгородской области. По словам собеседника издания, бизнесмен был задержан во вторник, 25 марта.
В четырех регионах РФ прошли обыски в офисах "Русагро"
Пресс-служба "Русагро" сообщила, что в нескольких его офисах прошли обыски, заверив, что они не связаны с текущей деятельностью компании. По информации SHOT, силовики работают в филиалах агрохолдинга в четырех регионах: в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове.
Информированный источник агентства "Интерфакс" сообщил, что при обысках изъята документация, по делу задержаны несколько человек, а с основателем холдинга "проводятся следственные действия".
Вадим Мошкович занимает 55-е место в списке российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается более чем в 2 млрд долларов. Несколько лет он был депутатом Белгородской областной думы и членом Совета Федерации РФ от Белгородской области. Помимо одного из крупнейших агропромышленных холдингов России "Русагро", владеет крупной девелоперской компанией Level Group.
В день полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, Мошкович принимал участие во встрече президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов. С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран в связи с войной России в Украине.
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