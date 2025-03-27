В России задержан миллиардер, основатель "Русагро" Вадим Мошкович

Российские правоохранительные органы задержали основателя холдинга "Русагро" миллиардера Вадима Мошковича, сообщил в среду, 26 марта, целый ряд Telegram-каналов. Информацию о задержании бизнесмена подтвердили гостелеканалу RT и агентству РБК источники в правоохранительных органах.

По их данным, процессуальный статус Мошковича еще не определен, дело связано с мошенничеством самого предпринимателя и его бизнес-партнеров. Агентство "Интерфакс" утверждает, что Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по делу об особо крупном хищении.

По сведениям знакомого с ходом расследования источника РБК, следствие проверяет Мошковича на причастность к мошенническим схемам с земельными активами Белгородской области. По словам собеседника издания, бизнесмен был задержан во вторник, 25 марта.

В четырех регионах РФ прошли обыски в офисах "Русагро"

Пресс-служба "Русагро" сообщила, что в нескольких его офисах прошли обыски, заверив, что они не связаны с текущей деятельностью компании. По информации SHOT, силовики работают в филиалах агрохолдинга в четырех регионах: в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове.