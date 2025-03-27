До ноябрьских выборов Шон Фейн высказывался о Трампе совсем в другом духе.

«Дональд Трамп — миллиардер, который никогда в жизни не работал на настоящей работе. Он совершенно ничего не знает о тяжелой работе, он не протянул бы и дня на автомобильном заводе. Он не годится в рабочие и совершенно точно не годится в президенты. Трамп не понимает нас, не уважает нас и совершенно точно не представляет нас. Трампу нет дела до рабочих автомобильной промышленности», — говорил в октябре прошлого года председатель United Autoworkers. https://uaw.org/president-fain-statement-on-donald-trumps-recent-remarks-disparaging-american-autoworkers/

Новый шаг Трампа в торговой войне с окружающим миром одобрил и глава Совета по политике американской автомобильной промышленности Мэтт Блант, заявил, что американские автопроизводители «всецело разделяют взгляды президента Трампа на то, как увеличить производство автомобилей и число рабочих мест в США».

«Прямая атака на Канаду»

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал решение Трампа о пошлинах прямой атакой на Канаду и ее автомобильную промышленность.

«Это больно ударит по нам. Но мы вместе переживем эти времена и станем еще сильнее», — сказал Карни.

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба сказал, что его правительство рассмотрит все варианты, как ответить на американские пошлины.

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз изучит возможные последствия и варианты ответных действий.

«Как я уже говорила, пошлины — это налог. Это плохо для бизнеса, еще хуже — для потребителей, в равной степени в США и в Евросоюзе», — добавила фон дер Ляйен.

Британское правительство ведет с администрацией США переговоры о торговом соглашении и, по имеющимся у Би-би-си сведениям, надеется заключить его до того, как пошлины вступят в силу.