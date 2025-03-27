Минимум 15 человек пострадали при атаке дронов на Харьковскую область

Российские войска вечером в среду, 26 марта, атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Под удар более чем десяти дронов попали Харьков и поселок Золочев, пояснил он. В налете задействованы БПЛА типа Shahed, уточнил мэр Игорь Терехов.

Мэр: Повреждены жилые дома, автомобили и хозпостройки

В результате атаки в областном центре пострадали не менее восьми человек, среди них есть несовершеннолетние, отметил Синегубов. В Киевском районе Харькова загорелась гражданская нежилая инфраструктура, добавил чиновник. По словам градоначальника, повреждены также многоэтажные жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Специалисты профильных служб устраняют последствия ударов.

В Золотове пострадали семь человек, указал глава ОВА. Три человека получили ранения в результате взрывов, еще четверо - острую реакцию на стресс. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, заверил Синегубов.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал оказать давление на Россию, чтобы уберечь жизнь людей и чтобы дипломатия работала быстрее. Любые разговоры о снятии санкций с Москвы глава украинского государства назвал неуместными. Кроме того, он подчеркнул, что именно Иран научил Россию производству таких ударных дронов. Российская сторона на момент публикации не комментировала атаку на Харьков.

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