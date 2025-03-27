Анатолий Белый и Михаил Борзыкин покажут в Риге фантасмагорию

Это не спектакль, но и не читка: Анатолий Белый сыграет несколько ролей, опираясь на текст, столь же абсурдный и гротескный, как наша сегодняшняя жизнь; а песни Михаила Борзыкина, фронтмена легендарной группы "Телевизор", станут не только аккомпанементом к действию и сюжету, но и самостоятельным высказыванием. Кстати, на сценах крупных театров рок-музыканты выступают крайне редко, и еще поэтому "Натана" нельзя пропустить.

Роман о похождениях Натана и говорящего енота готовился к изданию в Москве и должен был выйти в марте 2022 года. Но этого не случилось: уже нельзя было публиковать роман, написанный в предчувствии большой войны, роман, в котором Натан и его друг, енот Тугрик, захватывают власть, устанавливают новые порядки и организовывают беспорядки, объявляют войны и заключают мир, становятся то пацифистами, то милитаристами, то фашистами, то либералами - словом, проходят через все политические и социальные соблазны. А уж когда российские войска, отступая, прихватили с собой енота из херсонского зоопарка и животное стало героем новостей, обрело характер, голос, а потом еще и начало вести собственный телеграмм-канал, стало совершенно очевидно, что в сегодняшней России "Натан" издан быть не может.

В итоге роман был опубликован в Австрии в мае 2023 года в издательстве Danzig & unfried.

Анатолий Белый о "Натане": "Для меня очень важно, что зрители, придя на нашего "Натана", будут смеяться. И сегодня это - очень важная терапия. Ведь самое правильное, что мы можем сейчас сделать – это смеяться над злом. Вот над ним мы и смеёмся".

Начало спектакля в 19:00. Продолжительность - 1 час 25 минут. Перед показом можно будет приобрести книги Артура Соломонова, изданные в Австрии и Израиле.

По окончании мероприятия Анатолий Белый, Михаил Борзыкин и Артур Соломонов ответят на ваши вопросы.

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