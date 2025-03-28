Стефаник, представляющая штат Нью-Йорк, стала второй из выдвинутых Трампом кандидатов на ключевые посты в своей администрации, чья кандидатура была впоследствии снята. Ранее кандидат на должность генерального прокурора США Мэтт Гейтс также отозвал свою кандидатуру после выдвинутых против него обвинений в сексуально неподобающем поведении.

Стефаник - одна из самых преданных союзниц Трампа и известная сторонница Израиля.

"Учитывая очень небольшое преимущество республиканцев [в Палате представителей], я не хочу рисковать тем, что кто-то другой займет место Элизы", - заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Крайне важно сохранить КАЖДОЕ республиканское место в Конгрессе", - подчеркнул он.

"Есть и другие люди, которые смогут достойно представлять нас в ООН", - добавил президент.

Трамп также сообщил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе и "вновь присоединиться к команде руководства Палаты представителей", не уточнив, в какой именно должности.

Республиканцы выиграли выборы в обе палаты Конгресса в ноябре 2024 года, но их преимущество в Палате представителей остается незначительным. На данный момент в Палате 218 республиканцев против 213 демократов, и этот хрупкий перевес затрудняет республиканцам принятие ключевых законодательных инициатив.

1 апреля во Флориде состоятся довыборы на два вакантных места в Палате представителей - их оставили Мэтт Гейтс и нынешний советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

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