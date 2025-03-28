ФОТО В Риге появился пакомат с котом из "Потока"

Этот пункт отправки и получения посылок выглядит как арт-объект. На нем изображен кадр из мультфильма - главный герой - Кот, стоящий на носу лодки, движущейся через затопленный город.

Галерея: В Риге появился пакомат с котом из "Потока"

Пакомат, посвященный оскароносному фильму - уже второй проект Latvijas Pasts с нестандартным дизайном в Риге. Первый появился в прошлом году у Агенскалнского рынка, и его оформление было создано в сотрудничестве с местными жителями и художницей Ребекой Лукошус.

Эта инициатива компании направлена на развитие участия горожан в благоустройстве города, на улучшение качества жизни и среды.

Новый пакомат также стал символическим продолжением предыдущей акции Latvijas Pasts - выпуска дизайнерской марки и конверта, посвященных "Потоку". Высокий спрос на эти филателистические издания привел к выпуску дополнительного тиража.

Участие латвийских кинематографистов в церемонии вручения премии"Оскар" и получение статуэтки стало одним из самых ярких достижений страны в области кино на международной арене. 3 марта 2025 года, когда фильм режиссера Гинта Зилбалодиса был признан лучшим полнометражным анимационным фильмом года, вошло в историю как день гордости и национального прорыва.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!