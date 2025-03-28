В Литве продолжается операция по извлечению из болота американской бронетехники

На востоке Литвы всю ночь продолжалась операция по извлечению американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины, затонувшей на полигоне Пабраде. Внутри бронемашины находились четверо военнослужащих армии США, сообщила в пятницу утром министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

По ее словам, в течение ночи велась частичная откачка ила, однако вода продолжает заполнять место происшествия. В связи с этим будет задействован крупный земснаряд из Дирекции внутренних водных путей.

Галерея: Поисково-спасательные работы на полигоне Пабраде в Литве

"Минувшей ночью использовалось другое оборудование для откачки ила. Сегодня мы ожидаем прибытия большого земснаряда. Ила удалось частично откачать на глубину двух-трех метров, но этого недостаточно, и вода из ближайшего озера продолжает затапливать зону", - рассказала Шакалене в эфире Литовского общественного радио.

Министр пояснила, что слой ила достигает до пяти метров. Несмотря на то что ночью удалось частично откачать ил, мутная вода не позволила визуально обнаружить бронемашину.