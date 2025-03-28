На востоке Литвы всю ночь продолжалась операция по извлечению американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины, затонувшей на полигоне Пабраде. Внутри бронемашины находились четверо военнослужащих армии США, сообщила в пятницу утром министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
В Литве продолжается операция по извлечению из болота американской бронетехники
На востоке Литвы всю ночь продолжалась операция по извлечению американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины, затонувшей на полигоне Пабраде. Внутри бронемашины находились четверо военнослужащих армии США, сообщила в пятницу утром министр обороны Литвы Довиле Шакалене.
По ее словам, в течение ночи велась частичная откачка ила, однако вода продолжает заполнять место происшествия. В связи с этим будет задействован крупный земснаряд из Дирекции внутренних водных путей.
Галерея: Поисково-спасательные работы на полигоне Пабраде в Литве
"Минувшей ночью использовалось другое оборудование для откачки ила. Сегодня мы ожидаем прибытия большого земснаряда. Ила удалось частично откачать на глубину двух-трех метров, но этого недостаточно, и вода из ближайшего озера продолжает затапливать зону", - рассказала Шакалене в эфире Литовского общественного радио.
Министр пояснила, что слой ила достигает до пяти метров. Несмотря на то что ночью удалось частично откачать ил, мутная вода не позволила визуально обнаружить бронемашину.
В пятницу, по словам Шакалене, Дирекция внутренних водных путей подключит 300-метровую трубу, чтобы начать откачку мутной воды с большей площади. Если не возникнет дополнительных трудностей, к вечеру техника может достигнуть места, где находится затонувшая ремонтно-эвакуационная бронемашина M88.
На утро субботы запланирована работа команды водолазов и гидрографов, чтобы точно установить местонахождение машины и подготовить ее к подъему с помощью тросов.
Министр подчеркнула, что из-за нестабильного грунта и повышения уровня воды бронемашину сначала необходимо извлечь, и только после этого можно будет безопасно проводить ее осмотр.
В пятницу место происшествия посетит президент Литвы Гитанас Науседа.
Как уже сообщалось, на полигоне Пабраде поиски продолжаются четвертый день - разыскиваются четверо американских военнослужащих, находившихся в машине M88, затонувшей во время учений во вторник. Ранее Шакалене заявила, что многотонная бронемашина ушла под воду на глубину примерно пяти метров. Судьба находившихся в ней солдат пока остается неизвестной.
Литовские власти подчеркивают, что поисково-спасательная операция отличается высокой технической сложностью.
Бронемашина M88 Hercules, весом более 60 тонн, используется для эвакуации поврежденной бронетехники с поля боя.
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