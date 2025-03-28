Служба госбезопасности в 2025 году провела беседы примерно со 100 лицами

Так, например, 24 марта служба взяла объяснения у представителя партии Союз русских Латвии и депутата Елгавской думы Андрея Пагора. Поводом стала его недавняя публикация в мессенджере Telegram, содержавшая высказывания, совпадающие с интересами России в контексте военных действий ее армии.

Во время беседы лицо было предупреждено, что публичное оправдание или восхваление военных преступлений России, разжигание национальной ненависти, а также содействие в деятельности иностранного государства против Латвии и иные действия, угрожающие национальной безопасности, могут повлечь уголовную ответственность.

Как ранее сообщал портал TVNET, в начале февраля VDD также проводила беседу с лидером партии Стабильности! и депутатом Сейма Алексеем Росликовым по поводу его высказываний, направленных против латышей. Росликов также был предупреждён о возможной ответственности в случае возбуждения межнациональной вражды или совершения других правонарушений.

Согласно архиву агентства LETA, такая практика - когда спецслужба вызывает на беседу представителей различных сфер за их публичные заявления или потенциальные действия - является устоявшейся. Так, в декабре прошлого года VDD проводила беседу с депутатом Рижской думы Наталией Аболой (Честь служить Риге) из-за ее публикаций в социальных сетях. Ранее аналогичные меры применялись и к лидерам Союза русских Латвии.

В соответствии с законом, VDD имеет право в рамках своей компетенции вызывать в учреждение любого гражданина для проверки информации, а также по делам и материалам, находящимся в ее ведении. Кроме того, если в действиях лица обнаружены признаки возможных противоправных деяний, угрожающих безопасности государства, служба вправе предупредить об их недопустимости.

Также VDD может требовать прекращения нарушений закона и действий, препятствующих выполнению служебных обязанностей сотрудниками ведомства. В случае необходимости служба вправе применять предусмотренные законом принудительные меры.

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