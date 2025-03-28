Наиболее распространенными профессиями в секторе неправительственных организаций (НПО) в Латвии являются социальный работник, дворник и руководитель проектов - таковы выводы мониторинга сектора ассоциаций и фондов, проведенного Латвийским альянсом гражданского общества (LPA) за 2024 год. Результаты исследования были представлены в пятницу.
Названы самые распространенные профессии в секторе НПО - в числе лидеров дворник
По расчетам, в 2023 году в ассоциациях и фондах работало 21 600 человек. Из них 7912 сотрудников получали доход исключительно за счет работы в НПО.
Несмотря на то что общее число занятых кажется большим, они сосредоточены в относительно небольшой части организаций - подчеркивает LPA. Так, в 18,8% НПО есть хотя бы один работник, тогда как 81,2% организаций не нанимают ни одного.
В секторе ассоциаций и фондов наиболее распространены профессии социального работника (уход за людьми), дворника и руководителя проектов. Женщины чаще работают в сфере ухода, тогда как мужчины - в качестве спортивных тренеров и дворников.
Хотя в целом среди работников НПО преобладают женщины, мужчины значительно чаще занимают руководящие должности - председателей правления и директоров организаций.
LPA выделяет две крупнейшие организации по числу сотрудников: Латвийское самаритянское объединение, в котором в 2023 году работали 1061 человек, и Латвийский Красный Крест - с 2250 сотрудниками. На третьем месте - ассоциация Рижская еврейская община, в штате которой 373 человека.
Как уже сообщалось ранее, по данным мониторинга, на конец 2023 года в Латвии было зарегистрировано 26 827 ассоциаций и фондов, а к концу 2024 года их число выросло до 27 546.
LPA отмечает, что форма ассоциации остается самой популярной среди всех типов НПО, составляя 82,2% от общего числа. Второе место занимают общественные организации (6,5%), за ними следуют фонды (5,5%). В сумме ассоциации и фонды составляют около 87,7% всех зарегистрированных НПО, а остальные юридические формы - примерно 12,3%.
Данные исследования показывают: за последние 15 лет наблюдается устойчивый рост общего числа зарегистрированных НПО. С 2009 по 2016 год этот рост был более стремительным, однако с 2017 года число новых организаций увеличивается в среднем на 500-1000 ежегодно.
Согласно мониторингу, динамика регистрации общественных объединений, ассоциаций и фондов за последние два года вновь пошла вверх. Если с 2015 по 2022 год число новых регистраций ежегодно снижалось на 50-100 организаций и в 2022 году составило 846 новообразованных структур, то в 2023 году было зарегистрировано уже 1060 новых НПО, а в 2024-м - 1085.
Параллельно с этим, по данным мониторинга, в период с 2019 по 2023 год ежегодно прекращали деятельность от 200 до 300 организаций. Однако в 2024 году число ликвидированных организаций выросло до 366.
Статистика показывает, что за исключением 2007 года, каждый год в Латвии создаётся больше НПО, чем ликвидируется. С 2010 года, когда прирост составил рекордные 1754 организации, ежегодный прирост постепенно снижался и в 2024 году составил 719.
В мониторинге использовались данные Службы государственных доходов (VID), системы Lursoft, Госказначейства и Центрального статистического управления в сотрудничестве с Государственной канцелярией.
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