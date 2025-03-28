Названы самые распространенные профессии в секторе НПО - в числе лидеров дворник

LPA отмечает, что форма ассоциации остается самой популярной среди всех типов НПО, составляя 82,2% от общего числа. Второе место занимают общественные организации (6,5%), за ними следуют фонды (5,5%). В сумме ассоциации и фонды составляют около 87,7% всех зарегистрированных НПО, а остальные юридические формы - примерно 12,3%.

Данные исследования показывают: за последние 15 лет наблюдается устойчивый рост общего числа зарегистрированных НПО. С 2009 по 2016 год этот рост был более стремительным, однако с 2017 года число новых организаций увеличивается в среднем на 500-1000 ежегодно.

Согласно мониторингу, динамика регистрации общественных объединений, ассоциаций и фондов за последние два года вновь пошла вверх. Если с 2015 по 2022 год число новых регистраций ежегодно снижалось на 50-100 организаций и в 2022 году составило 846 новообразованных структур, то в 2023 году было зарегистрировано уже 1060 новых НПО, а в 2024-м - 1085.

Параллельно с этим, по данным мониторинга, в период с 2019 по 2023 год ежегодно прекращали деятельность от 200 до 300 организаций. Однако в 2024 году число ликвидированных организаций выросло до 366.

Статистика показывает, что за исключением 2007 года, каждый год в Латвии создаётся больше НПО, чем ликвидируется. С 2010 года, когда прирост составил рекордные 1754 организации, ежегодный прирост постепенно снижался и в 2024 году составил 719.

В мониторинге использовались данные Службы государственных доходов (VID), системы Lursoft, Госказначейства и Центрального статистического управления в сотрудничестве с Государственной канцелярией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!