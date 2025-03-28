На должность главного редактора Латвийских общественных СМИ (LSM) подано семь заявок. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью LSM Илзе Луяне.
На должность главного редактора LSM претендуют семь кандидатов. Зарплата - не менее 6500 евро в месяц
По ее словам, число кандидатов, допущенных до второго этапа, будет названо не ранее 4 апреля.
Как ранее сообщалось, LSM объявил открытый конкурс на пост главного редактора, предлагая зарплату не менее 6500 евро до вычета налогов.
Главный редактор LSM будет нести ответственность за формирование редакционной политики медиа, способствовать развитию качественной, независимой и общественно значимой журналистики. В его обязанности также войдет участие в разработке и реализации среднесрочной стратегии и предложений к плану общественного заказа.
Кроме того, редактор определит приоритеты контента, возглавит Редакционный совет и будет принимать редакционные решения, участвовать в разработке инновационных форматов и проектов, обеспечивать прозрачность редакционных решений, представлять в контенте разные части общества, а также выполнять иные задачи, важные для медиа.
Кандидат должен иметь высшее образование в области коммуникаций, медиастудий, бизнеса, экономики или смежных дисциплин, минимум пять лет профессионального опыта в сфере СМИ, из них не менее трех - в руководящей должности. Также требуются отличное знание латышского языка и владение как минимум одним официальным языком ЕС.
При отборе будут оцениваться стратегическое видение развития контента, понимание роли общественного медиасервиса в демократическом обществе, лидерские качества, коммуникативные навыки и способность работать с командой.
Для обеспечения прозрачного процесса LSM привлек кадровое агентство Astral Executive Search. Оно будет отвечать за оценку поданных документов, соответствие обязательным требованиям, координацию участия кандидатов во втором этапе (презентация стратегического видения и структурированное интервью), а также за третий этап - интервью по компетенциям, проверку репутации и сбор рекомендаций.
С вступлением нового главного редактора в должность будут упразднены две предыдущие должности - главных редакторов LTV и Latvijas Radio. Согласно поручению держателя акций - Совета общественных электронных СМИ (SEPLP), отбор и выдвижение главного редактора должно быть завершено до 1 июня. По закону, редактор назначается SEPLP сроком на пять лет.
Напомним, в начале апреля 2024 года был запущен процесс объединения Latvijas Radio и LTV. Обе государственные структуры были слиты в единый медиахолдинг LSM, официально начавший работу 1 января 2025 года.
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