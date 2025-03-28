На должность главного редактора LSM претендуют семь кандидатов. Зарплата - не менее 6500 евро в месяц

По ее словам, число кандидатов, допущенных до второго этапа, будет названо не ранее 4 апреля.

Как ранее сообщалось, LSM объявил открытый конкурс на пост главного редактора, предлагая зарплату не менее 6500 евро до вычета налогов.

Главный редактор LSM будет нести ответственность за формирование редакционной политики медиа, способствовать развитию качественной, независимой и общественно значимой журналистики. В его обязанности также войдет участие в разработке и реализации среднесрочной стратегии и предложений к плану общественного заказа.

Кроме того, редактор определит приоритеты контента, возглавит Редакционный совет и будет принимать редакционные решения, участвовать в разработке инновационных форматов и проектов, обеспечивать прозрачность редакционных решений, представлять в контенте разные части общества, а также выполнять иные задачи, важные для медиа.