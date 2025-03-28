"Враг просто хочет отдохнуть". Как украинцы готовятся к перемирию на секретном полигоне дронов для ударов по России

Однако это соглашение также облегчит ситуацию для России. По оценкам, только в этом году Украина совершила более 30 атак на нефтяную инфраструктуру России с использованием беспилотников и другого оружия.

Недавно они поразили некоторые из крупнейших нефтяных объектов страны, например Уфимский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 1500 км от линии фронта, и Туапсинский завод в Краснодарском крае.

Нефтеперерабатывающие мощности России упали примерно на 10% в результате атак беспилотников, сообщает Reuters.

И недавнее решение Москвы продлить запрет на экспорт нефти свидетельствует о том, что такие удары стали для нее болезненными.

Арсенал Украины для нанесения ударов на большую глубину только увеличивается. Президент Владимир Зеленский недавно объявил, что украинские инженеры разработали беспилотник с дальностью полета 3000 км. Это означает, что он мог бы достичь не только Москвы, но даже районов в Сибири.

Фото: BBC

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Киев также утверждает, что разработал «ракеты-дроны» с турбореактивным двигателем. Они летят на гораздо более высокой скорости, поэтому их труднее перехватить.

Зеленский отметил, что Украина успешно испытала свое первое баллистическое оружие отечественного производства и модернизировала крылатую ракету «Нептун» для поражения не только морских, но и наземных целей.