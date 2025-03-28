На отделенном поле, скрытом от посторонних глаз, украинские инженеры испытывают беспилотник дальнего действия Raybird. Похожая на мини-самолет машина с крыльями размещается на стартовой площадке, натягивается как стрела на арбалете, а затем запускается в воздух.
"Враг просто хочет отдохнуть". Как украинцы готовятся к перемирию на секретном полигоне дронов для ударов по России
Raybird может лететь без остановки более 20 часов и преодолевать расстояние более 1000 км. Он выполняет разведывательные задачи, а также используется для мониторинга во время операций по поражению целей как на передовой, так и далеко в тылу на территории России. Среди целей — нефтеперерабатывающие заводы и топливные склады.
Но после того, как Россия и Украина достигли отдельных договоренностей с США о частичном прекращении огня, предполагается, что такие миссии прекратятся.
Кроме согласования прекращения огня в Черном море после переговоров на этой неделе в Саудовской Аравии, две страны теоретически договорились прекратить и нападения и на энергетическую инфраструктуру друг друга.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина немедленно выполняет эти договоренности — и при этом обвинил Россию в их нарушении. Россия тоже говорит о нарушениях соглашений со стороны Украины.
Однако Алексей из компании Skyeton, которая разрабатывает Raybird, сомневается, что Москва все же будет придерживаться перемирия. «Россияне бьют по лицу, потом на следующий день договариваются, но просят связать руки. Поэтому возможность, что они будут продолжать драться, остается», — считает Алексей.
Однако это соглашение также облегчит ситуацию для России. По оценкам, только в этом году Украина совершила более 30 атак на нефтяную инфраструктуру России с использованием беспилотников и другого оружия.
Недавно они поразили некоторые из крупнейших нефтяных объектов страны, например Уфимский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 1500 км от линии фронта, и Туапсинский завод в Краснодарском крае.
Нефтеперерабатывающие мощности России упали примерно на 10% в результате атак беспилотников, сообщает Reuters.
И недавнее решение Москвы продлить запрет на экспорт нефти свидетельствует о том, что такие удары стали для нее болезненными.
Арсенал Украины для нанесения ударов на большую глубину только увеличивается. Президент Владимир Зеленский недавно объявил, что украинские инженеры разработали беспилотник с дальностью полета 3000 км. Это означает, что он мог бы достичь не только Москвы, но даже районов в Сибири.
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Киев также утверждает, что разработал «ракеты-дроны» с турбореактивным двигателем. Они летят на гораздо более высокой скорости, поэтому их труднее перехватить.
Зеленский отметил, что Украина успешно испытала свое первое баллистическое оружие отечественного производства и модернизировала крылатую ракету «Нептун» для поражения не только морских, но и наземных целей.
Сообщается, что именно эта ракета была использована для атаки на российскую авиабазу в городе Энгельс на прошлой неделе, хотя украинские официальные лица не подтверждают и не опровергают эти данные. Генштаб ВСУ при этом сообщил, что в результате удара украинские войска уничтожили почти сотню крылатых ракет, которые могли в ближайшее время отправиться в Украину.
Соглашение о прекращении огня по энергообъектам, безусловно, также стало хорошей новостью для Украины. Россия беспрерывно атакует украинские электростанции и другие объекты энергетики по всей стране. В прошлом году на некоторое время энергетические мощности Украины составляли треть довоенного уровня.
В феврале, когда температура воздуха упала ниже нуля, российские беспилотники ударили по тепловой электростанции в Николаеве на юге Украины. Через несколько дней очередная массированная атака оставила без света и отопления более 250 тысяч жителей Одессы.
А в последнее время участились атаки на газовую инфраструктуру Украины. Среди регулярных целей — подземные хранилища газа на западе Украины и добывающие объекты в центральной и восточной частях страны.
Москва пытается добиться сокращения добычи газа в Украине, которая является ключевой для энергетической безопасности страны, считает исполнительный директор Ассоциации газодобытчиков Украины Артем Петренко.
По данным одной из мониторинговых групп, на конец марта хранилища газа в Украине были заполнены лишь на 4%. И если Россия продолжит свои удары, заполнить эти хранилища будет чрезвычайно сложно, что может привести к огромным проблемам следующей зимой.
Вернувшись на испытательный полигон, после нескольких кругов Raybird открывает парашют и успешно приземляется в поле.
Алексей доволен результатом. Он одобряет прекращение огня, но говорит, что они все равно не могут позволить себе приостановить свою работу по созданию нового оружия. «Наш враг просто хочет отдохнуть, собраться с силами и атаковать снова», — говорит он. «Мы должны быть к этому готовы».
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