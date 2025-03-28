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В Риге водитель BMW повредил две машины и сбежал, оставив "визитку"

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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video

28 марта в Риге у Кипсалы агрессивный водитель BMW вызвал аварию и покинул место происшествия. В результате аварии были повреждены две машины, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Неадекватный водитель на большой скорости врезался в едущий впереди Opel, что привело к серьезным повреждениям, а также повредил еще один автомобиль.

Водитель BMW скрылся, оставив после после себя как черные следы шин на дороге, так и не оспоримые доказательства - автомобильный номер.

Водитель пока не задержан. Полиция призывает отозваться очевидцев происшествия и других возможных пострадавших, позвонив по номеру телефона 67086687.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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