28 марта в Риге у Кипсалы агрессивный водитель BMW вызвал аварию и покинул место происшествия. В результате аварии были повреждены две машины, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В Риге водитель BMW повредил две машины и сбежал, оставив "визитку"
Неадекватный водитель на большой скорости врезался в едущий впереди Opel, что привело к серьезным повреждениям, а также повредил еще один автомобиль.
Водитель BMW скрылся, оставив после после себя как черные следы шин на дороге, так и не оспоримые доказательства - автомобильный номер.
Водитель пока не задержан. Полиция призывает отозваться очевидцев происшествия и других возможных пострадавших, позвонив по номеру телефона 67086687.
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