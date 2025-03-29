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Дональд Трамп ранее ранее утверждал, что США нуждаются в арктическом острове для обеспечения национальной и международной безопасности, и не исключал применения силы, чтобы получить его.

«Как вы все знаете, президент действительно заинтересован в безопасности Арктики», — сказал Вэнс, прибыв в столовую космической базы на северо-западе Гренландии.

После обеда на пресс-конференции, отвечая на первый вопрос, Вэнс сказал, что у США сейчас нет планов по расширению военного присутствия в Гренландии, однако американские власти планируют инвестировать в ледоколы и военные корабли, которые будут находиться на территории страны.

По словам Вэнса, многие американцы, возможно, не понимают, почему Арктика важна для национальной безопасности США. Задача американских военных в Гренландии — отслеживание ракетных угроз и предотвращение возможных воздушных атак, сказал он.

Вэнс заявил, что если США не проявят интерес к Гренландии, то это сделают другие страны — Россия и Китай, которые расширяют присутствие в регионе.

«Мы знаем, что Россия, Китай и другие страны проявляют интерес к арктическим коридорам и морским путям, а также к полезным ископаемым. Нам необходимо обеспечить лидерство Америки в Арктике», — сказал вице-президент.

«Мы не можем зарывать голову в песок — или, в данном случае, в снег — и делать вид, что китайцы не заинтересованы в этой территории», — добавил он.