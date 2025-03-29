Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита на американскую космическую базу Питуффик в Гренландии заявил, что Вашингтон в ближайшее время не планирует расширять военное присутствие на острове или применять военную силу.
Визит Вэнса в Гренландию: вице-президент США рассказал об угрозах со стороны России и пообещал не применять силу
По его словам, США уважают право местных жителей на самоопределение, но намерены обеспечить лидерство в Арктике, чтобы противостоять угрозам со стороны России и Китая.
Вэнс также обрушился на местные власти, которые, по его мнению, не обеспечили безопасность острова, и предположил, что Гренландия обретет независимость и мирно присоединится к США.
Визит Вэнса продлился около двух часов. За это время он успел пообедать с американскими военнослужащими и пообщаться с журналистами, которые сопровождали его в поездке.
Вэнс прибыл в Гренландию с супругой Ушей, советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем, министром энергетики Крисом Райтом, сенатором от штата Юта Майком Ли и бывшим заместителем советника по нацбезопасности Джулией Нешейват, супругой Уолтца.
Власти Гренландии и Дании, которой принадлежит остров, назвали визит американской делегации провокацией и демонстрацией силы. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен осудила решение посетить остров без приглашения и назвала это «неприемлемым давлением».
Дональд Трамп ранее ранее утверждал, что США нуждаются в арктическом острове для обеспечения национальной и международной безопасности, и не исключал применения силы, чтобы получить его.
«Как вы все знаете, президент действительно заинтересован в безопасности Арктики», — сказал Вэнс, прибыв в столовую космической базы на северо-западе Гренландии.
После обеда на пресс-конференции, отвечая на первый вопрос, Вэнс сказал, что у США сейчас нет планов по расширению военного присутствия в Гренландии, однако американские власти планируют инвестировать в ледоколы и военные корабли, которые будут находиться на территории страны.
По словам Вэнса, многие американцы, возможно, не понимают, почему Арктика важна для национальной безопасности США. Задача американских военных в Гренландии — отслеживание ракетных угроз и предотвращение возможных воздушных атак, сказал он.
Вэнс заявил, что если США не проявят интерес к Гренландии, то это сделают другие страны — Россия и Китай, которые расширяют присутствие в регионе.
«Мы знаем, что Россия, Китай и другие страны проявляют интерес к арктическим коридорам и морским путям, а также к полезным ископаемым. Нам необходимо обеспечить лидерство Америки в Арктике», — сказал вице-президент.
«Мы не можем зарывать голову в песок — или, в данном случае, в снег — и делать вид, что китайцы не заинтересованы в этой территории», — добавил он.
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По мнению Вэнса, Гренландия сейчас является менее безопасной территорией, чем несколько десятилетий назад, и острову было бы лучше находиться под защитой США, чем под руководством Дании.
«Мы действительно спорим с руководством Дании, которое недостаточно инвестирует в Гренландию и недостаточно инвестирует в свою архитектуру безопасности. Это просто необходимо изменить. Политика США заключается в том, чтобы это изменилось», — сказал Вэнс.
Отвечая на вопрос об обещании Трампа взять остров под свой контроль, вице-президент сказал, что США уважают право на самоопределение жителей Гренландии и настроены на диалог.
По его мнению, жители Гренландии «сделают выбор в пользу независимости» и смогут сами определить свою дальнейшую судьбу, заключив сделку с США.
«Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится», — заявил он.
Согласно январским опросам, подавляющее большинство жителей Гренландии выступает против планов Дональда Трампа аннексировать остров.
В четверг жители столицы Гренландии, города Нуук, установили в снегу флаги и картонную табличку с надписью на английском языке «Наша земля. Наше будущее», сообщает Reuters.
На острове также прошли демонстрации, участники которых были в бейсболках со надписью «Make America Go Away», обыгрывая таким образом главный слоган предвыборной кампании Трампа.