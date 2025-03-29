В Киеве пройдет срочная встреча с представителями генштабов стран, готовых отправить миротворцев в Украину, заявил Владимир Зеленский.
Зеленский анонсировал встречу в Киеве по миротворцам
В Киеве пройдет встреча с представителями генеральных штабов стран, готовых отправить в Украину миротворческие силы. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 28 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет об "очень узком круге стран", среди которых Великобритания и Франция, передает издание "РБК Украина".
По словам Зеленского, встреча должна состояться в течение недели. "Мы покажем нашу инфраструктуру, поработаем с партнерами, проработаем наше общее видение. Мы договорились, что после этого сразу будет встреча уже не на уровне военных, а встреча на уровне советников по национальной безопасности", - добавил он.
15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе онлайн-саммита лидеров стран ЕС и представителей НАТО изложил планы по созданию западных миротворческих сил для Украины численностью более 10 тысяч человек, сообщали британские СМИ.
Зеленский: Киев готов говорить о мире с представителями бизнеса РФ
В ходе брифинга украинский лидер выразил готовность обсуждать мир не с Владимиром Путиным. "Это как пинг-понг: на то, что говорит Путин, не всегда можно получить ответ. В принципе мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию", - заявил президент Украины. По словам Зеленского, если в РФ есть представители бизнеса и регионов, у которых есть видение, как закончить войну, то Украина была бы готова к диалогу с ними.
Киев не станет признавать долгом военную помощь США
Зеленский также заявил, что Украина получила от США новую версию соглашения о полезных ископаемых. "Это совсем другой документ, там много всего, о чем не говорилось, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отвергали", - сказал Зеленский, передает "Украинская правда".
Зеленский подчеркнул, что Украина не примет те условия Вашингтона, которые будут угрожать вступлению страны в Евросоюз.
Он также отметил, что Киев не станет признавать долгом военную помощь, предоставленную Белым домом ранее. "Если будут какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, тогда Соединенные Штаты Америки, наверное, могут ставить те или иные условия", - цитирует Зеленского агентство УНИАН.
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