Зеленский анонсировал встречу в Киеве по миротворцам

В Киеве пройдет встреча с представителями генеральных штабов стран, готовых отправить в Украину миротворческие силы. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 28 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет об "очень узком круге стран", среди которых Великобритания и Франция, передает издание "РБК Украина".

По словам Зеленского, встреча должна состояться в течение недели. "Мы покажем нашу инфраструктуру, поработаем с партнерами, проработаем наше общее видение. Мы договорились, что после этого сразу будет встреча уже не на уровне военных, а встреча на уровне советников по национальной безопасности", - добавил он.

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе онлайн-саммита лидеров стран ЕС и представителей НАТО изложил планы по созданию западных миротворческих сил для Украины численностью более 10 тысяч человек, сообщали британские СМИ.

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