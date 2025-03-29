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Россия нанесла массированный удар беспилотниками по Украине (1)

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Дрон Shahed-136.
Дрон Shahed-136. Фото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

В ночь на субботу, 29 марта, Россия нанесла массированный удар по Украине, запустив 172 ударных и имитационных беспилотника, сообщили в ВВС Украины.

94 из них были сбиты, а местоположение еще 69 потеряно, говорится в заявлении.

Целями беспилотников были Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.

В Днепре в результате ночного нападения четыре человека погибли и 21 ранен.

Сгорел ресторанный комплекс, пострадали частные дома и многоэтажки, сообщили в региональной военной администрации.

В Сумской области в результате удара беспилотника в районе города Ахтырка загорелся многоэтажный жилой дом. Пострадавших нет.

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