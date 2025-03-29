94 из них были сбиты, а местоположение еще 69 потеряно, говорится в заявлении.

Целями беспилотников были Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.

В Днепре в результате ночного нападения четыре человека погибли и 21 ранен.

Сгорел ресторанный комплекс, пострадали частные дома и многоэтажки, сообщили в региональной военной администрации.

В Сумской области в результате удара беспилотника в районе города Ахтырка загорелся многоэтажный жилой дом. Пострадавших нет.

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