Сейчас все больше людей начали обращаться за поддержкой к искусственному интеллекту (ИИ) как к психологу. Портал Limon выслушал несколько историй людей, которые решили доверить свои переживания ИИ, а также спросил настоящего психолога, как специалисты относятся к такой замене и действительно ли искусственный интеллект может полноценно заменить терапию.
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"Поняла, что тратить много денег на психолога мне больше не нужно": люди находят для ИИ необычное применение
Ольга тяжело переживала разрыв с молодым человеком. Она хотела обратиться к психологу, но не могла найти специалиста, которому доверилась бы. В итоге она начала общаться с платной версией ChatGPT.