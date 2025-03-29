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"Поняла, что тратить много денег на психолога мне больше не нужно": люди находят для ИИ необычное применение

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Коллаж Rus.Postimees
Коллаж Rus.Postimees Фото: Коллаж Rus.Postimees

Сейчас все больше людей начали обращаться за поддержкой к искусственному интеллекту (ИИ) как к психологу. Портал Limon выслушал несколько историй людей, которые решили доверить свои переживания ИИ, а также спросил настоящего психолога, как специалисты относятся к такой замене и действительно ли искусственный интеллект может полноценно заменить терапию.

Ольга тяжело переживала разрыв с молодым человеком. Она хотела обратиться к психологу, но не могла найти специалиста, которому доверилась бы. В итоге она начала общаться с платной версией ChatGPT.

"Я просто писала ему обо всем, что у меня на душе. Он не только выслушал, но и поддерживал меня, писал: "Ты сильная, ты справишься". Он дал конкретные советы: записаться в спортзал, устроить фотосессию, высыпаться, наряжаться и выходить в свет, даже если не хочется. В какой-то момент я поняла, что тратить так много денег на психолога мне больше не нужно".

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