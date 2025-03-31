Сенат Верховного суда передал Курземскому окружному суду дело на повторное рассмотрение - в части, касающейся назначенного наказания мужчине, обвиняемому в убийстве женщины старше 90 лет, сообщили в пресс-службе суда.
Суд повторно оценит наказание за убийство пожилой женщины
Согласно материалам дела, мужчина, находясь под воздействием психотропных веществ, решил ограбить пожилую женщину. Во время нападения он нанес ей 15 ударов острым предметом по телу, что привело к ее смерти. После этого он похитил 770 евро.
По приговору апелляционной инстанции обвиняемому было назначено 20 лет лишения свободы, а также взыскана компенсация за моральный вред. Приговор был обжалован как самим обвиняемым, так и представителем обвинения - прокурором.
В своем решении Сенат отметил, что приговор в части признания вины остается без изменений. Однако апелляционный суд, назначая наказание в виде лишения свободы, не применил обязательное дополнительное наказание - надзор пробационной службы.
Тем самым, указано в постановлении Сената, осужденному был назначен незаконный состав наказания.
В остальной части кассационные жалобы обеих сторон - прокурора и обвиняемого - были отклонены.
Таким образом, дело в части назначенного наказания возвращено на повторное рассмотрение в окружной суд.
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