Липину интересно 30 лет у власти в Латвии? Долгожители местной политики

Грядущие муниципальные выборы заставили призадуматься, а кто вообще находится у власти в городах и краях Латвии. Ведь, несмотря на несколько реформ, во многих самоуправлениях главы не меняются более 15 лет. А рекордсмены так и вовсе приближаются к 25-летнему сроку.
Встает логичный вопрос: 20+ лет у власти - влияет ли это на политика? Разумеется, Латвия - не Беларусь и не Россия, все главы самоуправлений избираются демократическим путем. Поэтому, если местным жителям что-то бы не нравилось откровенно, они бы могли на это повлиять во время муниципальных выборов.
Но, с другой стороны, в латвийской современной истории есть несколько примеров глав самоуправлений, которые избирались на свой пост многократно, а потом обвинялись в коррупции или других преступлениях.