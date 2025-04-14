Липину интересно 30 лет у власти в Латвии? Долгожители местной политики

Встает логичный вопрос: 20+ лет у власти - влияет ли это на политика? Разумеется, Латвия - не Беларусь и не Россия, все главы самоуправлений избираются демократическим путем. Поэтому, если местным жителям что-то бы не нравилось откровенно, они бы могли на это повлиять во время муниципальных выборов.