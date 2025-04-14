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Липину интересно 30 лет у власти в Латвии? Долгожители местной политики

Глава Елгавской городской думы Андрис Равиньш, глава Вентспилсской городской думы Янис Витолиньш, глава Ливанского края Андрис Вайводс, глава Марупского края Андрей Энце, глава Краславского края Гунарс Упениекс
Глава Елгавской городской думы Андрис Равиньш, глава Вентспилсской городской думы Янис Витолиньш, глава Ливанского края Андрис Вайводс, глава Марупского края Андрей Энце, глава Краславского края Гунарс Упениекс Фото: Rus TVNET

Грядущие муниципальные выборы заставили призадуматься, а кто вообще находится у власти в городах и краях Латвии. Ведь, несмотря на несколько реформ, во многих самоуправлениях главы не меняются более 15 лет. А рекордсмены так и вовсе приближаются к 25-летнему сроку.

Встает логичный вопрос: 20+ лет у власти - влияет ли это на политика? Разумеется, Латвия - не Беларусь и не Россия, все главы самоуправлений избираются демократическим путем. Поэтому, если местным жителям что-то бы не нравилось откровенно, они бы могли на это повлиять во время муниципальных выборов.

Но, с другой стороны, в латвийской современной истории есть несколько примеров глав самоуправлений, которые избирались на свой пост многократно, а потом обвинялись в коррупции или других преступлениях.

Фото статьи
Фото: Rus TVNET
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