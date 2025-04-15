Министерство: если повысить порог для сдачи экзаменов, на второй год останутся 2000 школьников

"Лично я считаю это неправильным. Так мы их точно не мотивируем учиться лучше. Проблема не в самих детях, а в том, что у нас не хватает учителей, методических пособий, нормального содержания учебного материала. Вместо того чтобы решать эти вопросы, мы просто снимаем планку - и в следующем году они снова будут ждать того же самого", - говорит председатель Латвийской ассоциации учителей математики Александра Иванова.

Министерство обещает, что в следующем году порог будет поднят до 15%, и параллельно введены системные меры поддержки - как для тех, у кого трудности в учебе, так и для тех, кто остался на второй год.

"Есть проект Skola kopienā, и через него мы сможем предложить индивидуальную помощь учащимся, повторно проходящим курс 9 класса - консультации по предметам, помощь специалистов", - сказала Инта Озола, директор департамента профессиональной поддержки педагогов VIAA.

Кроме того, с сентября планируется ввести так называемый "компенсационный год": девятиклассникам, не сдавшим один экзамен, предложат пройти трехлетнюю программу в профессиональном училище с условием, что в течение года они все же пересдадут проваленный экзамен.

"Можно спорить, насколько привлекательны предлагаемые программы, но это шанс попробовать себя в профессии и при этом получить обязательное основное образование с профессиональной квалификацией. Если ученик не хочет идти в профессиональное училище - остается на второй год, как и прежде", - поясняет представитель министерства.

В этом учебном году почти 700 девятиклассников учатся повторно. По статистике, после повторного прохождения программы экзамены сдают 87% учеников, но несколько десятков подростков ежегодно не получают диплом даже после второго года обучения.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas