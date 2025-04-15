Министерство: если повысить порог для сдачи экзаменов, на второй год останутся 2000 школьников

Опасения, что более 2000 девятиклассников могут не сдать экзамены, а также недостаток поддержки - таковы основные причины, по которым Министерство образования Латвии уже второй год подряд решило отложить повышение порога прохождения итоговых экзаменов с текущих 10 до 15%. Однако учителя считают, что такое решение подает школьникам плохой сигнал, сообщает TV3 Ziņas.
Много лет для успешной сдачи экзамена в 9 классе было достаточно всего 5% от максимального балла - это даже не соответствует одному баллу. Два года назад планку подняли до 10%, с намерением постепенно ее повышать.
Но и в этом году, за месяц до начала экзаменационной сессии, министерство снова решило заморозить требования.
"Это не спонтанное решение, а результат анализа различных сценариев и обсуждений с социальными партнерами. Мы должны были оценить даже такой вариант: возможно ли получить документ об образовании при неудовлетворительной оценке или оставить 10% как минимальный порог", - отметила заместитель госсекретаря Министерства образования Кристине Ниедре-Латхере.
По расчетам министерства, если бы порог был повышен, количество не сдавших экзамены выросло бы значительно. Уже в прошлом году 729 девятиклассников не набрали и 10% на одном из экзаменов, из них почти 600 - по математике.
Если бы планка была повышена до 15%, число не сдавших выросло бы втрое - до 2100 учеников, из них 1600 не смогли бы получить основное образование именно из-за математики.
Педагоги критически оценивают замораживание требований.
"Лично я считаю это неправильным. Так мы их точно не мотивируем учиться лучше. Проблема не в самих детях, а в том, что у нас не хватает учителей, методических пособий, нормального содержания учебного материала. Вместо того чтобы решать эти вопросы, мы просто снимаем планку - и в следующем году они снова будут ждать того же самого", - говорит председатель Латвийской ассоциации учителей математики Александра Иванова.
Министерство обещает, что в следующем году порог будет поднят до 15%, и параллельно введены системные меры поддержки - как для тех, у кого трудности в учебе, так и для тех, кто остался на второй год.
"Есть проект Skola kopienā, и через него мы сможем предложить индивидуальную помощь учащимся, повторно проходящим курс 9 класса - консультации по предметам, помощь специалистов", - сказала Инта Озола, директор департамента профессиональной поддержки педагогов VIAA.
Кроме того, с сентября планируется ввести так называемый "компенсационный год": девятиклассникам, не сдавшим один экзамен, предложат пройти трехлетнюю программу в профессиональном училище с условием, что в течение года они все же пересдадут проваленный экзамен.
"Можно спорить, насколько привлекательны предлагаемые программы, но это шанс попробовать себя в профессии и при этом получить обязательное основное образование с профессиональной квалификацией. Если ученик не хочет идти в профессиональное училище - остается на второй год, как и прежде", - поясняет представитель министерства.
В этом учебном году почти 700 девятиклассников учатся повторно. По статистике, после повторного прохождения программы экзамены сдают 87% учеников, но несколько десятков подростков ежегодно не получают диплом даже после второго года обучения.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!