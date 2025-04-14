"Не дороговато ли?" В соцсетях недовольны стоимостью билетов на колесо обозрения в Риге

Как ранее сообщалось, 65-метровое колесо обозрения на левом берегу Даугавы будет принимать посетителей с 17 апреля. Одна поездка будет стоить 17 евро для взрослых. В соцсетях задаются вопросом, не слишком ли это дорого.

Рижское колесо обозрения будет открыто для посетителей по четвергам с 13:00 до 21:00 и с пятницы по понедельник с 11:00 до 23:00. Атракцион можно будет использовать в любое время года, так как его кабины оснащены как кондиционерами, так и отоплением. Одновременно на нем смогут разместиться 240 пассажиров - по восемь человек в каждой кабине. Поездка на колесе обозрения будет длиться 15 минут.