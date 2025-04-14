"Не дороговато ли?" В соцсетях недовольны стоимостью билетов на колесо обозрения в Риге

Радость жителей от скорого открытия колеса обозрения в Пардаугаве омрачается стоимостью билетов: пользователи соцсетей отмечают, что такая цена будет доступна не каждой семье.
Как ранее сообщалось, 65-метровое колесо обозрения на левом берегу Даугавы будет принимать посетителей с 17 апреля. Одна поездка будет стоить 17 евро для взрослых. В соцсетях задаются вопросом, не слишком ли это дорого.
Mums klimats cits🫠— Mary_K (@K72381261K) April 14, 2025
Tallinā 10€.
Bet 2pieaugušie+visi ģimenes bērni tikai 28€👆 pic.twitter.com/Nhslr84JvQ
Nez vai dāvanu kartes ar' būs? Varēs uz nākamajiem Ziemassvētkiem sakrāt un kādai piecu cilvēku ğimenei (vecāki + 3 bērni) uzdāvināt ekskluzīvu 79 eiro vērtu 15 min. braucienu apsildāmā panorāmas rata kabīnē. https://t.co/KL7ZjAPRrE— Ilze Meistere (@IlzeMeistere) April 14, 2025
Pēc kāda laika RD nāksies "glābt" cītīgo uzņēmējdarbību— Andris Velps (@AndrisVelps) April 14, 2025
Cipars vēl slimāks, nekā Siguldas "vagoniņā". 🤣 https://t.co/2Yyb0bUFPc— Reinis (@Reinis_Me) April 14, 2025
Vēl viena nepieejama lieta ģimenēm Rīgā. Paldies! https://t.co/JVY5VRA0Fm— Kaspars Škinčs (@kasparsskincs) April 14, 2025
Рижское колесо обозрения будет открыто для посетителей по четвергам с 13:00 до 21:00 и с пятницы по понедельник с 11:00 до 23:00. Атракцион можно будет использовать в любое время года, так как его кабины оснащены как кондиционерами, так и отоплением. Одновременно на нем смогут разместиться 240 пассажиров - по восемь человек в каждой кабине. Поездка на колесе обозрения будет длиться 15 минут.
Билет будет стоить 17 евро для взрослых, 13 евро для детей 3-12 лет, 15 евро для студентов с картой ISIC и 15 евро для пенсионеров. Для определенных групп посетителей также обещаны различные скидки, например, несколько видов семейных билетов. Все билеты можно будет приобрести в кассе у подножия колеса.
Галерея: Колесо обозрения в Риге
На территории возле колеса обозрения также будет представлена цифровая выставка, созданная в сотрудничестве с Центром искусств Zuzeum, которая позволяет по-новому взглянуть на Ригу на старинных картах и гравюрах, плакатах и афишах XX века, а также оригинальных работах на тему Риги, выполненных различными художниками.
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