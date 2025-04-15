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В Риге задействовали крупные силы, чтобы выяснить происхождение неизвестного запаха

Фото статьи
Фото: Ieva Lūka / LETA

В понедельник, 14 апреля, в Риге, в районе улицы Крустпилс, были задействованы значительные силы для выяснения происхождения неизвестного запаха, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сразу после 15:00 пожарные получили вызов на улицу Крустпилс, где в воздухе ощущался запах вещества неизвестного происхождения. Из-за сильного запаха были эвакуированы сотрудники расположенного поблизости производственного предприятия.

Для определения концентрации и опасности вещества с характерным запахом была привлечена рота Национальных вооруженных сил по защите от оружия массового поражения, которая взяла пробы сточных вод из канализации для отправки в лабораторию.

На месте происшествия был создан оперативный штаб с участием представителей VUGD, Рижского управления гражданской обороны, предприятия Rīgas ūdens, Национальных вооруженных сил, Государственной и муниципальной полиции.

Вечером замеры показали, что повышенной опасности для населения или окружающей среды нет. На месте происшествия проводилась вентиляция и промывка канализационных колодцев.

Причины появления запаха пока не установлены, но соответствующие службы продолжают работу по выяснению обстоятельств.

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