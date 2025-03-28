На этой неделе Государственная полиция продолжает получать сообщения о случаях мошенничества. В большинстве случаев люди вовремя распознали попытку обмана и не продолжили взаимодействие с преступниками. Сразу несколько эпизодов мошенничества были зафиксированы в Курземе, сообщает Государственная полиция (VP).
Жительница Вентспилса поехала в Ригу, чтобы передать мошенникам несколько тысяч евро
Жертвами стали женщины в возрасте от 54 до 85 лет. Как правило, им звонили злоумышленники, выдававшие себя за родственников и утверждавшие, что те якобы стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, за которое нужно срочно заплатить, чтобы избежать уголовного преследования.
Так, одна жительница Лиепаи получила SMS от tiesas.lv с призывом перейти по ссылке для получения информации о якобы просроченном штрафе. Женщина перешла по ссылке и попыталась войти в систему с помощью Smart-ID, но сайт не открылся. Однако на следующий день она обнаружила, что с ее счета переведено более 350 евро на неизвестный счет.
Жительнице Вентспилса позвонила женщина, представившаяся адвокатом, и сообщила, что дочь пострадавшей попала в аварию. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела, нужно срочно заплатить деньги. Женщина взяла такси до Риги и передала курьеру 4000 евро.
Другой жительнице Вентспилса позвонили с неизвестного номера, и женщина, представившаяся дочерью, рассказала, что попала в ДТП и срочно нужна вся наличность, чтобы передать ее адвокату. Женщина положила 4000 евро в конверт и на такси отправилась в Ригу. Однако по дороге ей удалось связаться с дочерью, которая подтвердила, что с ней все в порядке. Деньги переданы не были.
В еще одном случае мошенники пытались выманить у женщины 5200 евро, из которых 200 евро предназначались для оплаты такси. Эту передачу денег также удалось предотвратить.
Жительнице Талси позвонили злоумышленники, утверждавшие, что ее родственница попала в аварию и срочно нужны 25 000 евро и различные вещи, чтобы передать их в больницу. Женщина поехала на такси в Ригу, но лишь по счастливой случайности не отдала деньги курьеру.
По всем случаям в Государственной полиции возбуждены уголовные процессы.
Полиция настоятельно предупреждает: ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым звонящим данные для доступа к банковским счетам, не передавайте им наличные или банковские карты! Ни в коем случае не устанавливайте по просьбе таких лиц программное обеспечение, которое позволяет удалённо подключаться к вашему телефону или компьютеру! Ни полиция, ни другие государственные органы не просят об этом.
Учитывая, что основными жертвами телефонного мошенничества становятся пожилые люди, полиция призывает всех - особенно детей и внуков - подробно обсудить правила финансовой безопасности со своими родственниками пенсионного возраста, знакомыми и друзьями!
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