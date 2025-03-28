Жительница Вентспилса поехала в Ригу, чтобы передать мошенникам несколько тысяч евро

Жертвами стали женщины в возрасте от 54 до 85 лет. Как правило, им звонили злоумышленники, выдававшие себя за родственников и утверждавшие, что те якобы стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, за которое нужно срочно заплатить, чтобы избежать уголовного преследования.

Так, одна жительница Лиепаи получила SMS от tiesas.lv с призывом перейти по ссылке для получения информации о якобы просроченном штрафе. Женщина перешла по ссылке и попыталась войти в систему с помощью Smart-ID, но сайт не открылся. Однако на следующий день она обнаружила, что с ее счета переведено более 350 евро на неизвестный счет.

Жительнице Вентспилса позвонила женщина, представившаяся адвокатом, и сообщила, что дочь пострадавшей попала в аварию. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела, нужно срочно заплатить деньги. Женщина взяла такси до Риги и передала курьеру 4000 евро.