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Мужчина из Резекненского края предстанет перед судом за убийство знакомой

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Арест. Иллюстративное фото
Арест. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Прокуратура передала в суд уголовное дело против мужчины, обвиняемого в убийстве своей знакомой в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, 31 июля 2024 года обвиняемый пришел в дом своей знакомой в Резекненском крае. Находясь под воздействием алкоголя и наркотических веществ, ведомый гневом и агрессией, он нанес женщине не менее десяти ударов кулаком по голове, а затем как минимум пять ударов кулаком по грудной клетке.

Женщина скончалась на месте вскоре после нанесения телесных повреждений.

В ходе досудебного расследования обвиняемый полностью не признал свою вину в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи из торговых точек.

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