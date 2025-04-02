Мужчина из Резекненского края предстанет перед судом за убийство знакомой

Согласно материалам дела, 31 июля 2024 года обвиняемый пришел в дом своей знакомой в Резекненском крае. Находясь под воздействием алкоголя и наркотических веществ, ведомый гневом и агрессией, он нанес женщине не менее десяти ударов кулаком по голове, а затем как минимум пять ударов кулаком по грудной клетке.