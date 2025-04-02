Прокуратура передала в суд уголовное дело против мужчины, обвиняемого в убийстве своей знакомой в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре.
Мужчина из Резекненского края предстанет перед судом за убийство знакомой
Согласно материалам дела, 31 июля 2024 года обвиняемый пришел в дом своей знакомой в Резекненском крае. Находясь под воздействием алкоголя и наркотических веществ, ведомый гневом и агрессией, он нанес женщине не менее десяти ударов кулаком по голове, а затем как минимум пять ударов кулаком по грудной клетке.
Женщина скончалась на месте вскоре после нанесения телесных повреждений.
В ходе досудебного расследования обвиняемый полностью не признал свою вину в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи из торговых точек.
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