Фото и видео "Медленно истекала кровью": У "хозяев" забрали истощенных и больных собак

По решению суда и с помощью Госполиции и Пожарно-спасательной службы инспекторы PVD проникли по адресу в Кекавской волости, где обнаружили собаку, которая находилась в критическом состоянии из-за неоказания своевременной ветеринарной помощи и медленно истекала кровью.

Собаку немедленно доставили в ветеринарную клинику, где было принято решение об эвтаназии животного.

В свою очередь по адресу в Элее были найдены пять собак, одна из которых была чрезвычайно истощена, имела открытую рану на хвосте и другие травмы. Этому животному требовалась немедленная ветеринарная помощь.

Галерея: Найденные инспекторами PVD животные

Проверка также показала, что у животных не было доступа к пище, по крайней мере у двух собак не было доступа к питьевой воде, и имелись достаточные основания подозревать, что владелица не могла обеспечить им надлежащий уход.

В обоих случаях были возбуждены административные дела.

Видео: Одна из найденных PVD собак