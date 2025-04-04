Фото и видео "Медленно истекала кровью": У "хозяев" забрали истощенных и больных собак

Проводя проверки по жалобам жителей, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) в конце марта забрала собак у владельцев по двум адресам, в Кекавском крае и селе Элея Елгавского края, так как выяснилось, что здоровье и жизнь животных находятся под угрозой, сообщили агентству LETA в PVD.
По решению суда и с помощью Госполиции и Пожарно-спасательной службы инспекторы PVD проникли по адресу в Кекавской волости, где обнаружили собаку, которая находилась в критическом состоянии из-за неоказания своевременной ветеринарной помощи и медленно истекала кровью.
Собаку немедленно доставили в ветеринарную клинику, где было принято решение об эвтаназии животного.
В свою очередь по адресу в Элее были найдены пять собак, одна из которых была чрезвычайно истощена, имела открытую рану на хвосте и другие травмы. Этому животному требовалась немедленная ветеринарная помощь.
Галерея: Найденные инспекторами PVD животные
Проверка также показала, что у животных не было доступа к пище, по крайней мере у двух собак не было доступа к питьевой воде, и имелись достаточные основания подозревать, что владелица не могла обеспечить им надлежащий уход.
В обоих случаях были возбуждены административные дела.
Видео: Одна из найденных PVD собак
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