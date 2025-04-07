Беседа перед премьерой Чулпан Хаматова об эмоциональных нюансах роли в театре "Дайлес"

Главную роль доброй и боголюбивой Янины исполняет русская актриса с казанско-татарскими корнями Чулпан Хаматова. Она служит в коллективе театра "Дайлес" с 2024 года. Ранее она успешно работала в России, но после полномасштабного вторжения государства-агрессора в Украину осудила войну, оставила привычную жизнь и переехала в Латвию.



Наш короткий разговор (на латышском языке, надо сказать!) с актрисой происходит за час до премьеры спектакля "Веди свой плуг по костям мертвецов" прямо здесь, в Большом зале театра "Дайлес". В окружении декораций, созданных сценографом-дизайнером Германом Ермичем, Артур Скрастиньш медленно ходит в полумраке, повторяя текст и напевая мелодию неизвестной песни. В дальнем углу почти бесплотно скользит фигура Катрины Григи. Не могу сказать, что воздух заряжен, но в нем чувствуется некая святость, и вот идет она...