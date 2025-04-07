PV отменяет скидки на электронные билеты на одной из железнодорожных линий

С 9 апреля PV прекратит продажу электронных билетов со скидками 5% и 10% на маршрутах Рига - Айзкраукле, Рига - Гулбене, Рига - Индра и Рига - Зилупе.

Ранее приобретенные электронные билеты со скидкой 5% или 10% на линии Айзкраукле будут действительны до окончания их срока действия.

ATD подчеркивает, что в дальнейшем скидки до 10% на электронные билеты смогут определять только продавцы электронных билетов.

В рамках постепенной интеграции PV в единую систему билетов на общественный транспорт, в будущем выпуск билетов будет осуществляться ATD, а продажу - обеспечивать операторы мобильных приложений.

Цель системы - увеличить долю цифровых продаж и сократить оборот наличных денег. PV продолжит продавать билеты в кассах, у кондукторов, в мобильном приложении и на сайте, однако на такие билеты больше не будут распространяться скидки.

ATD напоминает, что дирекция завершила разработку единой системы билетов для общественного транспорта и начала ее внедрение на маршрутах регионального значения.

На данный момент система подключена и функционирует на автобусных маршрутах Рига- Калнгале - Царникава - Кадага, Рига - Адажи - Кадага, Рига - Адажи - Подниеки - Гаркалне и Рига - Адажи - Царникава. Также к системе подключены железнодорожные маршруты Рига -Скулте, Рига - Тукумс, Рига - Сигулда - Валга, Рига - Елгава и Рига - Лиепая.

Планируется, что в течение этого года к системе будут поэтапно подключены все автобусные и оставшиеся железнодорожные маршруты.

Приобрести билеты в рамках единой системы билетов можно через мобильные платформы BezRindas.lv и Mobilly.

В будущем единая система позволит пассажирам заранее приобретать электронные билеты на все рейсы регионального значения. Также она обеспечит возможность объединять различные виды транспорта в рамках одной поездки, независимо от оператора.

ATD является реализатором единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирования коммерческих автоперевозок и планирования общественного транспорта.