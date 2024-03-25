Вводится новый расчет стоимости билетов на поезд. Цены вырастут, но некоторые смогут сэкономить

Если на данный момент ежемесячный проездной окупается после 33 поездок, то с 1 апреля новый 30-дневный билет будет окупаться с 21-й поездки, что сделает путешествие по железной дороге более выгодным для большого количества постоянных пассажиров.

"С введением новой системы тарифов порядок расчета стоимости билетов на поезд станет более понятным для пассажиров, что существенно упростит передвижение внутри зон. Например, чтобы проехать от Бабите до станции Югла, вам нужно будет заплатить только за поездку от Бабите до Центрального вокзала Риги, а поездка от Центрального вокзала до Юглы будет бесплатной", - пояснил Райтис Нешпорс, исполняющий обязанности председателя правления Pasažieru vilciens.

Цель новых тарифов - побудить людей пересаживаться на общественный транспорт, поэтому

с середины 2024 года также будет введен билет "Поезд+", позволяющий совершать короткие поездки на автобусе до или от железнодорожной станции без дополнительной платы.

В рамках упрощения системы продажи билетов с 1 апреля перестанут продаваться билеты в обе стороны и групповые билеты, а дневные и абонементные билеты (на месяц, на рабочие дни, в одну или обе стороны) будут преобразованы во временные билеты (на 1, 3, 5 и 30 дней).