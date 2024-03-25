Вводится новый расчет стоимости билетов на поезд. Цены вырастут, но некоторые смогут сэкономить

С 1 апреля этого года постепенно вступит в силу новая система билетов и тарифов на региональный общественный транспорт, которая повлияет на стоимость железнодорожных билетов, сообщили в Pasažieru vilciens.
Отныне стоимость билета будет одинаковой при поездках внутри зон. В Рижской зоне смена линий не приведет к увеличению стоимости проезда, а стоимость 30-дневного проездного будет снижена для значительной части постоянных пассажиров, сообщил Эдгар Бутанс, руководитель отдела коммуникации и маркетинга компании Vivi.
14 декабря Советом по общественному транспорту была утверждена новая система билетов и тарифов, которая постепенно вступит в силу с 1 апреля этого года. В результате со следующего месяца изменится и порядок расчета стоимости железнодорожных билетов, зон проезда и типов билетов.
При передвижении внутри зон цена билетов на поезд будет состоять из начальной платы 0,50 евро и платы за проезд в зоне 0,50 евро, а в пределах города Риги - 1,00 евро (в том числе при использовании двух поездов на двух линиях). Это означает, что если пассажир пожелает проехать дальше Рижского вокзала до другой остановки в пределах Риги, или зоны А, то дополнительная плата взиматься не будет.
Если на данный момент ежемесячный проездной окупается после 33 поездок, то с 1 апреля новый 30-дневный билет будет окупаться с 21-й поездки, что сделает путешествие по железной дороге более выгодным для большого количества постоянных пассажиров.
"С введением новой системы тарифов порядок расчета стоимости билетов на поезд станет более понятным для пассажиров, что существенно упростит передвижение внутри зон. Например, чтобы проехать от Бабите до станции Югла, вам нужно будет заплатить только за поездку от Бабите до Центрального вокзала Риги, а поездка от Центрального вокзала до Юглы будет бесплатной", - пояснил Райтис Нешпорс, исполняющий обязанности председателя правления Pasažieru vilciens.
Цель новых тарифов - побудить людей пересаживаться на общественный транспорт, поэтому
с середины 2024 года также будет введен билет "Поезд+", позволяющий совершать короткие поездки на автобусе до или от железнодорожной станции без дополнительной платы.
В рамках упрощения системы продажи билетов с 1 апреля перестанут продаваться билеты в обе стороны и групповые билеты, а дневные и абонементные билеты (на месяц, на рабочие дни, в одну или обе стороны) будут преобразованы во временные билеты (на 1, 3, 5 и 30 дней).
Кроме того, с введением новой системы тарифов больше не будет действовать 20-процентная скидка на билеты для некоторых поездок в будние дни. Наценка за покупку билета у кондуктора, если открыта касса на станции, составит 1,00 евро вместо нынешних 0,50 евро.
По-прежнему будет предоставляться скидка 100% для уязвимых групп населения - детей дошкольного возраста, сирот, детей-инвалидов и их сопровождающих, инвалидов I группы и их сопровождающих, инвалидов II группы, политически репрессированных лиц и участников движения национального сопротивления. Льготы в размере 40%, 50% и 90% также будут доступны пассажирам с картами 3+.
Pasažieru vilciens сообщает, что после вступления в силу новых тарифов пассажиры смогут использовать билеты (до истечения срока их действия), приобретенные до 31 марта этого года включительно.
При внедрении новой тарифной системы также необходимо настроить и проверить ИТ-систему, что обычно занимает некоторое время, поэтому Pasažieru vilciens призывает людей быть терпимыми в ситуациях, если в краткосрочной перспективе возникнут некоторые неполадки.
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