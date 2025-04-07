Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона стремительно упали утром понедельника, реагируя на тарифы, объявленные президентом США на прошлой неделе. Спустя несколько часов так же отреагировали и европейские индексы. Дональд Трамп дал понять, что это его не беспокоит, сравнив падение рынков с реакцией на прием «необходимого лекарства».
В понедельник первыми на введение новых пошлин первыми отреагировали ключевые биржевые индексы Азии. Все они, от Шанхая до Токио и от Сиднея до Гонконга, обрушились сразу после открытия торгов.
К середине дня японский индекс Nikkei 225 упал на 6%, австралийский ASX 200 снизился на 4%, а южнокорейский Kospi — на 4,7%.
Индекс Shanghai Composite снизился более чем на 6%, в то время как гонконгский Hang Seng и тайваньский TAIEX упали примерно на 10%.
Индекс MSCI Asia Pacific, который включает компании с большой и средней капитализацией из 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, показал самое сильное падение с 2008 года (минус 7,1%), а японский Nikkei 225 вошел в зону «медвежьего рынка» — т.е. упал на 20% или более от своего предыдущего максимума, пишет агентство Bloomberg.
«Это кровавая бойня», — прокомментировал Би-би-си происходящее один из биржевых аналитиков.
Так как биржи на материковом Китае, в Гонконге и на Тайване были закрыты в пятницу из-за праздников, инвесторы отреагировали на мировые обвалы только в понедельник, из-за чего падение оказалось особенно резким.
- «В торговых войнах нет победителей». Как реагируют на тарифы Трампа в мире
Открывшиеся спустя несколько часов европейские биржи отреагировали сходным образом. В Великобритании FTSE 100 упал примерно на 6%, немецкий Dax — почти на 10%. Европейские индексы, таким образом, продолжили падение, начавшееся еще в пятницу, которая, в отличие от стран Азии, была в Европе рабочим днем.
Как отмечает глава подразделения FTSE Russell Джулия Ли, обвал на глобальных рынках, по всей видимости, будет продолжаться: «Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе — это говорит о том, что Уолл-стрит ждет еще один тяжелый вечер».
Удар и по Азии, и по США
Поскольку именно в Азии производится большая часть товаров, продаваемых по всему миру, азиатские страны и территории напрямую страдают от введенных США тарифов. Они также особенно чувствительны к опасениям, что глобальная торговая война может спровоцировать замедление или даже рецессию в крупнейшей экономике мира.
«Тарифы усиливают опасения по поводу инфляции и рецессии», — заявила Джулия Ли, глава подразделения FTSE Russell — дочерней компании Лондонской фондовой биржи.
Goldman Sachs повысил свою оценку вероятности рецессии в США в течение следующих 12 месяцев на 10 п.п. — до 45%.
Другие инвестиционные компании с Уолл-стрит также пересмотрели свои прогнозы на фоне объявления администрации Трампа о тарифах. JPMorgan теперь оценивает вероятность рецессии в США и мире в 60%. Одновременно экономисты JPMorgan изменили оценки перспектив американской экономики: вместо прежнего прогноза роста на 1,3% они теперь исходят из падения на 0,3%, сообщает Reuters.
Накануне, выступая перед журналистами на борту Air Force One в воскресенье, Трамп дал понять, что падение рынков его не беспокоит.
«Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — цитирует его Reuters.
По словам Трампа, в выходные он разговаривал с лидерами Европы и Азии, которые надеются убедить его снизить тарифы, которые должны вступить в силу на этой неделе.
«Они собираются сесть за стол переговоров. Они хотят поговорить, но разговора не будет, если они не будут ежегодно платить нам много денег», —сказал Трамп.
Серьезное замедление экономики США может нанести удар по азиатскому экспорту, так как американский рынок является одним из ключевых для товаров из региона.
«Азиатский регион принимает на себя основной удар от повышения тарифов США. Хотя остается возможность для переговоров, новая эра высоких тарифов, похоже, пришла всерьез и надолго», — считает Цянь Ван, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону инвестиционной компании Vanguard.
«Это негативно скажется на мировой и азиатской экономике, особенно на небольших открытых экономиках, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — прогнозирует он.
Некоторые страны, такие как Вьетнам и Бангладеш, особенно сильно зависимы от США как от экспортного рынка.
На прошлой неделе Трамп объявил, что его администрация вводит 46%-ный тариф для Вьетнама и 37%-ный для Бангладеш.
Во Вьетнаме свои товары производят несколько крупных американских брендов, включая Nike и Lululemon.
Согласно данным ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, страна ежегодно поставляет в США одежду на сумму 8,4 млрд долларов.
«Азия, скорее всего, ощутит на себе непропорционально сильный удар от этой нестабильности, так как азиатские страны экспортируют в США больше, чем в другие регионы», — отметил Фрэнк Лавин, бывший заместитель министра торговли США по вопросам международной торговли.
Эхо пятницы
На мировых фондовых рынках ситуация усугубилась еще в пятницу, после того как Китай объявил о введении ответных пошлин в 34% на американскую продукцию.
Все три основных фондовых индекса США упали более чем на 5%, при этом индекс S&P 500 снизился почти на 6%, показав худший результат с 2020 года, когда мир оказался в разгаре кризиса, вызванного распространением COVID-19.
В пятницу же индекс FTSE 100 обрушился почти на 5% — это было его самое резкое падение за последние пять лет. Аналогичные просадки наблюдались и на биржах Германии и Франции.
Мировые фондовые рынки потеряли триллионы в капитализации после того, как Трамп объявил о введении универсальных десятипроцентных импортных пошлин для всех стран и повышенных ставок для отдельных государств. Повышенные пошлины были введены в том числе в отношении ключевых торговых партнеров США, включая Китай, Европейский союз и Вьетнам.