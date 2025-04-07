Открывшиеся спустя несколько часов европейские биржи отреагировали сходным образом. В Великобритании FTSE 100 упал примерно на 6%, немецкий Dax — почти на 10%. Европейские индексы, таким образом, продолжили падение, начавшееся еще в пятницу, которая, в отличие от стран Азии, была в Европе рабочим днем.

Как отмечает глава подразделения FTSE Russell Джулия Ли, обвал на глобальных рынках, по всей видимости, будет продолжаться: «Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе — это говорит о том, что Уолл-стрит ждет еще один тяжелый вечер».

Удар и по Азии, и по США

Поскольку именно в Азии производится большая часть товаров, продаваемых по всему миру, азиатские страны и территории напрямую страдают от введенных США тарифов. Они также особенно чувствительны к опасениям, что глобальная торговая война может спровоцировать замедление или даже рецессию в крупнейшей экономике мира.

«Тарифы усиливают опасения по поводу инфляции и рецессии», — заявила Джулия Ли, глава подразделения FTSE Russell — дочерней компании Лондонской фондовой биржи.

Goldman Sachs повысил свою оценку вероятности рецессии в США в течение следующих 12 месяцев на 10 п.п. — до 45%.