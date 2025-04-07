Пн, 7.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Главное за 7 апреля Отставка Гаусса, разрыв в зарплатах и "тарифная" война

Авиакомпания airBaltic.
Авиакомпания airBaltic. Фото: 254 / Evija Trifanova

Мартин Гаусс отправлен в отставку после более 13 лет работы в airBaltic, страны Европы и Азии реагируют на тарифы Трампа, а TVNET+ рассказывает о закулисье индустрии секс-услуг в Латвии. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.

Новости Латвии:

Председатель правления Латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс отстранен от должности, сообщил в соцсети Х министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные").

Читайте также

Средняя заработная плата у жителей различных регионов Латвии отличается более чем в три раза. В Марупском крае средняя ежемесячная зарплата "на руки" в 2023 году составила 1779 евро, тогда как в Лаудерской волости - всего 558 евро.

Социальное неравенство наблюдается и между городами: в некоторых из них средний доход опасно близок к порогу риска бедности, тогда как только в Пририжье полтора года назад на счета жителей ежемесячно поступало в среднем около полутора тысяч евро. Где в Латвии находится "тупик" и почему социальный разрыв между жителями страны продолжает увеличиваться?

Читайте также

Глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц получил в прошлом году доход в размере более 79 000 евро, согласно его официальной декларации за 2024 год.

Читайте также

Эстония стала первой страной Балтии, которая прекратила использование монет номиналом в 1 и 2 цента при расчетах. Литва также планирует последовать этому примеру. Как отметила член правления Банка Латвии Зита Зариня в программе "900 секунд" на канале TV3, Латвия пока не собирается делать такой шаг, несмотря на то, что значительная часть мелких монет теряется и вовсе не используется в расчетах.

Читайте также

В выходные дни мошенники от имени Swedbank разослали жителям Латвии электронные письма с призывом обновить личные данные, сообщила пресс-служба Swedbank.

Читайте также

За рубежом:

В ближайшие дни Европейский союз (ЕС) примет единый пакет ответных мер против американских таможенных пошлин, чтобы дать президенту США Дональду Трампу консолидированный ответ, сообщает агентство Reuters. Европейцы стремятся действовать сообща и не допустить, чтобы ситуация переросла в двусторонние переговоры, в ходе которых США могли бы навязывать свои условия каждой стране по отдельности.

Читайте также

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона стремительно упали утром понедельника, реагируя на тарифы, объявленные президентом США на прошлой неделе. Спустя несколько часов так же отреагировали и европейские индексы. Дональд Трамп дал понять, что это его не беспокоит, сравнив падение рынков с реакцией на прием "необходимого лекарства".

Читайте также

Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Россией о мире в Украине. В то же время Дмитрий Песков сказал, что точных дат новых консультаций с США нет, а у Москвы остаются вопросы, "ответа на них никто не дал".

Читайте также

Силы беспилотных систем украинской армии в течение 12 часов поразили три зенитно-ракетных комплекса "Бук" в Курской области России, сообщило в понедельник, 7 апреля, командование на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте также

В 2015 году в деревне Беддау на юге Уэльса жители сделали шокирующее открытие: в саду их недавно скончавшейся соседки, 74-летней Ли Энн Сабин, находилось мумифицированное тело ее мужа, Джона Сабина. Эта находка раскрыла убийство, которое оставалось в секрете 18 лет, хотя, как оказалось, женщина не раз упоминала о нем вслух, рассказывает Rus.Postimees.

Читайте также

Интересное чтиво:

"Привет, милашка. В какой стороне Риге ты находишься? Тебе нравятся взрослые мужчины?" - спрашивает меня на портале знакомств пятидесятилетний Андрис. Ради интереса отвечаю, что я - несовершеннолетняя. Хочу узнать, станет ли это для него красным флажком. "Ничего", - отвечает он. Он все равно хочет встретиться. Приедет за мной. И все произойдет. Андрис говорит, чтобы я была у Domina в пять часов вечера. Вру, что буду, он отвечает - даст указания, куда мне надо идти, когда он подъедет. Быть может, проституция стала более незаметной на улице, но она приспособилась к современному обществу. TVNET+ предлагает серию статей "Рынок удовольствий" о закулисье индустрии секс-услуг в Латвии.

Читайте также

Недавно в комментариях сразу к нескольким статьям RUS TVNET стала появляться реклама сайта, обещающего помочь определиться - за кого голосовать на выборах в Рижскую думу. Любопытство к этим комментариям вылилось в небольшое расследование, а расследование - в поучительную историю, особенно важную в предвыборный период.

Читайте также

В глухой польской деревне, где учительница Янина чувствует себя чужой, один за другим и самым странным образом погибают местные охотники. Все улики приводят к поразительному выводу: действительно ли животные являются частью заговора и мстят за своих убитых собратьев?

Читайте также

Европейские министры встретятся на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие шаги в связи с новыми пошлинами США. Оказывается, помимо ведения переговоров, Евросоюз еще год назад создал мощное секретное оружие именно для таких случаев, но его боятся применять, пишет Rus.Postimees.

Читайте также

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свои выходные. На этот раз социальные сети известных людей были заполнены снимками с театральных и съемочных площадок, а некоторые отправились на вечеринки.

Читайте также

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх