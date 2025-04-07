Главное за 7 апреля Отставка Гаусса, разрыв в зарплатах и "тарифная" война

Интересное чтиво:

"Привет, милашка. В какой стороне Риге ты находишься? Тебе нравятся взрослые мужчины?" - спрашивает меня на портале знакомств пятидесятилетний Андрис. Ради интереса отвечаю, что я - несовершеннолетняя. Хочу узнать, станет ли это для него красным флажком. "Ничего", - отвечает он. Он все равно хочет встретиться. Приедет за мной. И все произойдет. Андрис говорит, чтобы я была у Domina в пять часов вечера. Вру, что буду, он отвечает - даст указания, куда мне надо идти, когда он подъедет. Быть может, проституция стала более незаметной на улице, но она приспособилась к современному обществу. TVNET+ предлагает серию статей "Рынок удовольствий" о закулисье индустрии секс-услуг в Латвии.

Недавно в комментариях сразу к нескольким статьям RUS TVNET стала появляться реклама сайта, обещающего помочь определиться - за кого голосовать на выборах в Рижскую думу. Любопытство к этим комментариям вылилось в небольшое расследование, а расследование - в поучительную историю, особенно важную в предвыборный период.

В глухой польской деревне, где учительница Янина чувствует себя чужой, один за другим и самым странным образом погибают местные охотники. Все улики приводят к поразительному выводу: действительно ли животные являются частью заговора и мстят за своих убитых собратьев?

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Европейские министры встретятся на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие шаги в связи с новыми пошлинами США. Оказывается, помимо ведения переговоров, Евросоюз еще год назад создал мощное секретное оружие именно для таких случаев, но его боятся применять, пишет Rus.Postimees.

Читайте также За рубежом Секретное оружие Евросоюза против США, которое все боятся использовать

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свои выходные. На этот раз социальные сети известных людей были заполнены снимками с театральных и съемочных площадок, а некоторые отправились на вечеринки.

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