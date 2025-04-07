Главное за 7 апреля Отставка Гаусса, разрыв в зарплатах и "тарифная" война

Мартин Гаусс отправлен в отставку после более 13 лет работы в airBaltic, страны Европы и Азии реагируют на тарифы Трампа, а TVNET+ рассказывает о закулисье индустрии секс-услуг в Латвии. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Председатель правления Латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс отстранен от должности, сообщил в соцсети Х министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные").
Средняя заработная плата у жителей различных регионов Латвии отличается более чем в три раза. В Марупском крае средняя ежемесячная зарплата "на руки" в 2023 году составила 1779 евро, тогда как в Лаудерской волости - всего 558 евро.
Социальное неравенство наблюдается и между городами: в некоторых из них средний доход опасно близок к порогу риска бедности, тогда как только в Пририжье полтора года назад на счета жителей ежемесячно поступало в среднем около полутора тысяч евро. Где в Латвии находится "тупик" и почему социальный разрыв между жителями страны продолжает увеличиваться?
Глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц получил в прошлом году доход в размере более 79 000 евро, согласно его официальной декларации за 2024 год.
Эстония стала первой страной Балтии, которая прекратила использование монет номиналом в 1 и 2 цента при расчетах. Литва также планирует последовать этому примеру. Как отметила член правления Банка Латвии Зита Зариня в программе "900 секунд" на канале TV3, Латвия пока не собирается делать такой шаг, несмотря на то, что значительная часть мелких монет теряется и вовсе не используется в расчетах.
В выходные дни мошенники от имени Swedbank разослали жителям Латвии электронные письма с призывом обновить личные данные, сообщила пресс-служба Swedbank.
За рубежом:
В ближайшие дни Европейский союз (ЕС) примет единый пакет ответных мер против американских таможенных пошлин, чтобы дать президенту США Дональду Трампу консолидированный ответ, сообщает агентство Reuters. Европейцы стремятся действовать сообща и не допустить, чтобы ситуация переросла в двусторонние переговоры, в ходе которых США могли бы навязывать свои условия каждой стране по отдельности.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона стремительно упали утром понедельника, реагируя на тарифы, объявленные президентом США на прошлой неделе. Спустя несколько часов так же отреагировали и европейские индексы. Дональд Трамп дал понять, что это его не беспокоит, сравнив падение рынков с реакцией на прием "необходимого лекарства".
Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Россией о мире в Украине. В то же время Дмитрий Песков сказал, что точных дат новых консультаций с США нет, а у Москвы остаются вопросы, "ответа на них никто не дал".
Силы беспилотных систем украинской армии в течение 12 часов поразили три зенитно-ракетных комплекса "Бук" в Курской области России, сообщило в понедельник, 7 апреля, командование на своей странице в соцсети Facebook.
В 2015 году в деревне Беддау на юге Уэльса жители сделали шокирующее открытие: в саду их недавно скончавшейся соседки, 74-летней Ли Энн Сабин, находилось мумифицированное тело ее мужа, Джона Сабина. Эта находка раскрыла убийство, которое оставалось в секрете 18 лет, хотя, как оказалось, женщина не раз упоминала о нем вслух, рассказывает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Привет, милашка. В какой стороне Риге ты находишься? Тебе нравятся взрослые мужчины?" - спрашивает меня на портале знакомств пятидесятилетний Андрис. Ради интереса отвечаю, что я - несовершеннолетняя. Хочу узнать, станет ли это для него красным флажком. "Ничего", - отвечает он. Он все равно хочет встретиться. Приедет за мной. И все произойдет. Андрис говорит, чтобы я была у Domina в пять часов вечера. Вру, что буду, он отвечает - даст указания, куда мне надо идти, когда он подъедет. Быть может, проституция стала более незаметной на улице, но она приспособилась к современному обществу. TVNET+ предлагает серию статей "Рынок удовольствий" о закулисье индустрии секс-услуг в Латвии.
Недавно в комментариях сразу к нескольким статьям RUS TVNET стала появляться реклама сайта, обещающего помочь определиться - за кого голосовать на выборах в Рижскую думу. Любопытство к этим комментариям вылилось в небольшое расследование, а расследование - в поучительную историю, особенно важную в предвыборный период.
В глухой польской деревне, где учительница Янина чувствует себя чужой, один за другим и самым странным образом погибают местные охотники. Все улики приводят к поразительному выводу: действительно ли животные являются частью заговора и мстят за своих убитых собратьев?
Европейские министры встретятся на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие шаги в связи с новыми пошлинами США. Оказывается, помимо ведения переговоров, Евросоюз еще год назад создал мощное секретное оружие именно для таких случаев, но его боятся применять, пишет Rus.Postimees.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свои выходные. На этот раз социальные сети известных людей были заполнены снимками с театральных и съемочных площадок, а некоторые отправились на вечеринки.
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