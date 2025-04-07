Видео От машины остались колеса и багажник. На Елгавском шоссе произошла трагическая авария

Инцидент произошел недалеко от поворота на Далби.

Сила удара была сверхъестественной - от Audi остались только колеса и багажник. Обстоятельства инцидента весьма загадочны и по факту произошедшего начат уголовный процесс. Погибший - молодой человек.

Очевидцев ДТП призвали сообщить об увиденном в полицию по номеру 112.

Видео: сюжет Degpunktā