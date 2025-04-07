Видео От машины остались колеса и багажник. На Елгавском шоссе произошла трагическая авария

Утром в субботу, 5 апреля, на Елгавском шоссе после столкновения с грузовиком погиб водитель внедорожника, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Инцидент произошел недалеко от поворота на Далби.
Сила удара была сверхъестественной - от Audi остались только колеса и багажник. Обстоятельства инцидента весьма загадочны и по факту произошедшего начат уголовный процесс. Погибший - молодой человек.
Очевидцев ДТП призвали сообщить об увиденном в полицию по номеру 112.
Видео: сюжет Degpunktā
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