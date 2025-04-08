Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил недовольство, что Россия продолжает бомбить Россию, пока его администрация принимает участие в переговорах об окончании войны, сообщает AFP.
"Я недоволен тем, что происходит в Украине", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп сообщил, что Россия "бомбит как сумасшедшая именно сейчас", когда обе стороны "в своем роде близки" к заключением перемирия.
Полномасштабная война между Москвой и Киевом продолжается уже более трех лет, и Трамп признал, что постоянные атаки - "нехорошая ситуация".
"Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной, мы в своем роде близки [к заключению соглашения] но я недоволен всеми этими бомбардировками, которые происходят последнюю неделю. Это ужасная вещь", - сказал Трамп.
Президент США еще в марте сказал, что "зол" на российского диктатора Владимира Путина. "Мы хотели бы, чтобы они прекратили [войну]. Мне не нравится эта бомбардировка", - сказал в воскресенье Трамп, встречаясь с журналистами.
В понедельник за несколько часов до высказываний Трампа Кремль сообщил, что поддерживает идею о перемирии в Украине, но есть много "вопросов" по поводу того, как такое соглашение будет действовать. Кремль также отверг выраженное американскими и европейскими представителями мнение, что Россия тянет время.
Путин в марте отклонил совместное предложение США и Украины о полном безусловном прекращении огня.
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