Главное за 13 апреля Нападение на Сумы, новая военная база в Латвии и стоимость репетиторов

Россия своим ракетным ударом по Сумам убила множество мирных жителей, в том числе и детей. А в Латвии готовятся построить новую военную базу. Эстония не выпускает остановленный нефтяной танкер, который шел без флага. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Жить в маленькой квартире - это не всегда значит экономить. Может получиться так, что ты - богатый дурак, живущий в "хрущевке", а счет за отопление такой, что можно было бы обогреть целый частный дом. Так ли это на самом деле?
Чтобы изучить распространенность теневого образования, то есть услуг частных преподавателей в Латвии, родительская организация Mammamuntetiem.lv провела исследование, которое показало, что родители массово нанимают репетиторов для своих детей, сообщает портал lsm.lv.
В поселке Апгулде Добельского края на территории бывшего профессионального училища создадут новую военную базу. В субботу, 12 апреля, там в торжественной церемонии строителям передали капсулу времени, которую заложат под флагштоком, сообщает портал lsm.lv.
Жители Латвии используют интернет главным образом для развлечений, получения новостей и общения в соцсетях. Об этом свидетельствует исследование заказанное Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP).
Главное модное событие года - Рижская неделя моды - подошло к концу. В прошлом остались не только пузырьки шампанского и блеск подиумов, но и настоящие стильные жемчужины, которые еще долго будут заставлять задуматься: это было восхищение… или небольшой модный шок? Вспомним образы, от которых мы широко раскрывали глаза - кто-то от восторга, а кто-то от недоумения. Одно ясно: равнодушных не было.
За рубежом:
Обеспечение безопасности Эстонии начинается в Вырумаа, где завершается строительство инфраструктуры на восточной границе, развивается полигон Сил обороны Эстонии, и вскоре начнется строительство зоны бункеров. Мы должны уметь объяснить это особое положение остальной части Эстонии, чтобы люди оставались здесь и не уезжали, говорит начальник пограничного управления Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, полковник полиции Эстонии Меэлис Саарепуу, проживающий в Вырумаа, пишет Rus.Postimees.
В воскресенье, 13 апреля, украинские власти сообщили, что российская армия нанесла удар по центру Сум. В результате ракетного удара погибло и ранено множество мирных жителей.
Специальный представитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог в воскресенье отреагировал на ракетный удар России по мирному населению в Сумах.
Власти Эстонии не позволят следовавшему в Россию нефтяному танкеру Kiwala продолжить плавание, пока не будут решены юридические вопросы и проблемы, связанные с безопасностью судоходства.
В субботу, 12 апреля, в ходе боевой миссии погиб украинский пилот истребителя F-16 Павел Иванов, сообщили Военно-воздушные силы Украины. По информации украинской редакции BBC, истребитель Иванова был сбит российской ракетой.
Интересное чтиво:
Она читает лекции по квир-теории, беседует со студентами о согласии, границах и сексуальном здоровье, организует марши 8 марта и верит, что даже один разговор может изменить ситуацию. Виктория Ткаченко - активистка, реализатор проектов и преподаватель, для которой "инклюзия" и "безопасность" - не абстрактные понятия, а реальная повседневная работа с молодыми людьми по всей Латвии. TVNET+ связался с Викторией, чтобы поговорить о квир-активизме, инклюзивном образовании и изменениях, происходящих в латвийском обществе.
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