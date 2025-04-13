Главное за 13 апреля Нападение на Сумы, новая военная база в Латвии и стоимость репетиторов

29-летняя модель и участница конкурсов красоты Анастасия Алексеевская призналась в передаче "В чем фишка?", что хотела бы, чтобы индустрия, где она работает, изменилась и стала прозрачнее.

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В наши дни неудивительно, что люди всех возрастов ищут свою вторую половинку в интернете. В популярном приложении для знакомств Tinder тысячи пользователей ищут любовь, секс, а другие - просто приключений или общения. Однако если вы 30-40-летняя женщина и ищите серьезных отношений с мужчиной своего возраста (35-45 лет), вас, возможно, ждет настоящая мыльная опера - те, кто был только на одном или нескольких свиданиях и встретил свою вторую половинку, могут смело хлопнуть себя по плечу, но точно так же по плечу стоит хлопнуть женщин, которых в этом приложении успели удивить разные типажи мужчин.

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В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз поговорим не только об Анне Седоковой, но и о Канье Уэсте и принце Гарри.

"У мужчин на уме только одно". Ну, это не так. У мужчин есть целый список того, что они тайно хотят испытать в постели и на пути к ней. Зарубежная пресса составила различные топы мужских сексуальных желаний - от пяти до 53 вещей, как на портале Love Panky. Так чего же они хотят от женщин?